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AK Parti'li Canbey'den Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine kınama

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, "Boğaziçi Üniversitesinde kıblemiz Kabe'ye yapılan provokasyonu kınıyorum, hatta lanetliyorum." dedi.

AK Parti'li Canbey'den Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine kınama
AA

Canbey, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, son dönemde Türkiye'nin saygın üniversitelerinden Boğaziçi Üniversitesinin provokasyonlarla anılmasının son derece üzücü olduğunu söyledi.

"TBMM'nin bir üyesi olarak Boğaziçi Üniversitesinde kıblemiz Kabe'ye yapılan provokasyonu kınıyorum, hatta lanetliyorum." ifadesini kullanan Canbey, Kabe'nin, Müslümanların kıblesi, insanlık değerlerinin ise zirvesi olduğunu belirtti.

"Emniyetin sembolü, güvenin adı" Kabe'nin, Müslümanların kıblesi ve kutsalı olmakla birlikte tüm insanlık için de saygı duyulması gereken bir değer niteliği taşıdığını söyleyen Canbey, Kabe'ye dil uzatmanın, ifade özgürlüğü olmadığının altını çizdi.

Tüm dünyada inanç kutsallarına hakaret ve aşağılamanın, nefret suçu sayıldığına işaret eden Canbey, "İnanç değerlerine yapılan aşağılama nefret suçu olduğu için de tüm insanlığa karşı işlenen bir suçtur." diye konuştu.

Boğaziçi Üniversitesinde rektör atamasıyla ortaya çıkan olayların büyütülmeye, gerilimin artırılmaya çalışıldığını dile getiren Canbey, "Ülkemizde gerilim ortamını yükseltecek adımların kimseye faydası yoktur. 28 Şubat döneminde ikna odalarıyla başörtülü öğrencileri ötekileştiren zihniyet bugün de kutsalına sahip çıkan ve kirli provokasyona ses çıkaran gençlerin fişlenmesiyle çirkin yüzünü göstermiştir. Her konuda ifade özgürlüğünden dem vuranların, inanç özgürlüğü söz konusu olunca ses çıkarmaması ise manidardır. Muhalefetin bu çirkin saldırıya karşı tepki göstermemesi dikkat çekicidir. Özellikle 'ama', 'fakat' diyerek Kabe'ye yapılan bu hakarete gerekli tepkiyi göstermemişlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Üç milletvekilinin CHP'den istifa etmesine de değinen Canbey, istifalarda, partinin özellikle son dönemdeki politikalarının etkili olduğunu belirtti.

Üç milletvekilinin, "CHP'nin gayri milli tutumunu, terörle arasına mesafe koyamayışını" dile getirerek istifa etmesinin şaşıracak bir durum olmadığını kaydeden Canbey, "Oturduğu koltuğa kasetle gelen, girdiği her seçimi kaybeden, ülkesinin menfaati söz konusu olduğunda gayri milli bir tavır sergileyen, Atatürk'e, 'Atatürk' demekten bile imtina edenleri il başkanı yapan, HDP'yle kol kola yürüyen ve bunu gizleyen ana muhalefet, istifaları da AK Parti ile ilişkilendirmeye çalışıyor. Bu, akıl tutulmasından başka bir şey değil." ifadelerini kullandı.

CHP'nin, AK Parti'yi suçlamak yerine söylemlerine, uyguladığı politikalara ve kendi içinde yaşadığı ötekileştirmeye bakması gerektiğine dikkati çeken Canbey, "CHP'nin suçu sürekli başkasına atması doğru değil. Konularını kendi içinde tartışması gerekiyor." şeklinde konuştu.

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