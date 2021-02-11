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AK Parti'li Çelebi, Ağrı Dağı'nın merkezinde dağ kayağı planlamalarına başlanacağını açıkladı

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı'nın, dağcılık, yürüyüş, flora anlamında müthiş bir zenginliğe sahip olduğunu belirterek, bundan sonraki süreçte Ağrı Dağı'nın merkezinde dağ kayağı planlamalarına başlanacağını bildirdi.

AK Parti'li Çelebi, Ağrı Dağı'nın merkezinde dağ kayağı planlamalarına başlanacağını açıkladı
AA

Çelebi, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, terörden temizlenen "Türkiye'nin çatısı" Ağrı Dağı'nın 6 yıl sonra yeniden tırmanışa açıldığını hatırlatarak, bunun Ağrı'ya büyük katkısı olacağını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştüklerini anlatan Çelebi, "Bundan sonra Ağrı Dağı, sadece dağ olarak değil, ilimizle ilgili bir konsept geliştireceğiz. Bunlardan bir tanesi dağcılık üzerindeki tırmanışlar, kaya tırmanışı ve kanyon geçişleri çalışmalarımız var." dedi.

Ağrı Dağı'nın merkezinde bundan sonraki süreçte dağ kayağı planlamalarına başlanacağını açıklayan Çelebi, "Ağrı, dağcılık, yürüyüş, flora anlamında müthiş bir zenginliğe sahip." diye konuştu.

Dağ tırmanışlarında yabancılardan alınan 250 dolar ücreti 50 dolara indirdiklerini açıklayan Çelebi, herhangi bir derneğe mensup ya da lisanlı olan yereldeki dağcılardan ise ücret almadıklarını dile getirdi.

Ağrı'nın gelir kapısının Ağrı Dağı olduğunu belirten Çelebi, "Bir rest çekildi, Ağrı Dağı'nın 6 yıldır kapalı olan alanı, bundan sonraki süreçte 7/24 açık." ifadelerini kullandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, Ağrı Dağı'nın dünya dağcıları açısından çok önemli bir cazibe merkezi olduğunu kaydederek, "Hem dünya dağcılarını hem ülkemizdeki dağcıları tırmanışlara davet ediyoruz. İnşallah bu güzel süreç devam edecek." şeklinde konuştu.

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