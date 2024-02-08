Adana´da Cumhur İttifakı´nın belediye başkan adaylarının tanıtım töreni, Yüreğir Serinevler Spor Salonu´nda yapıldı. Törene, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti ve MHP'li milletvekilleri, belediye başkanları ve adayları, il ve ilçe teşkilatları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, muhalefet partilerini eleştirdi. Çelik, "Muhalefet partilerinden birisi çıkmış demiş ki `Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'na haddini bildireceğiz.´ İşte ben de diyorum ki `Haddini bildireceğiz´ diyene. Bak biz Adana'dayız. Buradayız. Hepinize yeteriz ve hepinizin haddini bildirmeye hazırız, kararlıyız. Onlar 14 Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta ne diyorlardı? `Kemal Kılıçdaroğlu anketlere göre cumhurbaşkanı olacak´ diyorlardı. Adana ne diyordu? `Biz Bay Kemal'i Bay Bay Kemal yapmaya hazırız´ diyordu. Şimdi genel başkanları gitti. Başka bir genel başkan geldi. Fakat yine teröre destek verenlerle ittifaklarını sürdürmek için terörle yanaşık düzen yürüyenlerle ittifaklarını sürdürmek için her türlü hesabın kitabın içerisine giriyorlar" dedi.

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'BAŞARIYI YEREL SEÇİMLERDE TAÇLANDIRACAĞIZ' Kararlı bir şekilde yürüdüklerini vurgulayan Çelik, "Onlar ne yaparsa yapsınlar. Biz bu yolda başta Adana olmak üzere Türkiye'nin her tarafında Cumhur İttifakı'nın üyeleri olarak kararlı bir şekilde güçlü bir şekilde yürüyeceğiz. Genel seçimlerde elde ettiğimiz başarıyı yerel seçimlerde taçlandıracağız. Genel seçimlerde attığımız imzayı yerel seçimlerde daha büyük bir başarı dalgasına dönüştüreceğiz ve sonuçta inşallah 31 Mart gecesi Cumhurbaşkanımıza Adana Büyükşehir'i ve 15 ilçeyi hediye edeceğiz. İnşallah 31 Mart gecesi değerli büyüğümüz Devlet Bahçeli´ye Adana Büyükşehir'in ve 15 ilçesinin Cumhur İttifak´ının olduğunun müjdesini vereceğiz" diye konuştu. REKLAM