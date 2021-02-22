AK Parti'li Cora:

AA

Cora, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü PKK tarafından Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşını rahmetle andı.

Bu katliamın, artık Türkiye'nin terörle mücadelesinde bir milat noktası olduğunu belirten Cora, "Çünkü, geçmişte elbette terörle mücadele çok çeşitli safhalardan geçmiştir ama böyle bir hainliği, kalleşliği, caniliği hiçbir şekilde görmemiştik. Şunu ifade etmek istiyorum ki; bu katliamın acısını yaşadığımız bugünlerde üzülerek ifade etmeliyim ki HDP, CHP ve İYİ Parti'nin yani Millet İttifakı blokunun katliam karşısındaki 'görmedim, duymadım, işitmedim' şeklindeki tavırlarını da hicapla karşılıyoruz." diye konuştu.

HDP'nin açıkça terörü kınayamadığını vurgulayan Cora, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık terörü kınayamayan, teröriste terörist diyemeyen, terörü lanetlemeyen bu siyasi güruhun berhava edilmesi gerekmektedir. HDP, demokratik siyaset zeminindeki samimiyetini ve meşruiyetini kaybetmiştir. Ayrıca CHP de bu saldırı karşısında ne şiş yansın, ne kebap yansın anlayışıyla beraber HDP ile İYİ Parti arasında depar atmaktadır. Bu saldırı karşısında devletin yanında durmaktansa PKK'yı aklamanın çabası içerisinde bulunmaktadır. Bunu da özellikle kınadığımızı ifade etmek istiyorum."

Son zamanlarda özellikle AK Parti'li siyasetçilere karşı çirkin bir saldırının söz konusu olduğuna dikkati çeken Cora, sosyal medya üzerinden bu saldırıların yaygın bir şekilde yapıldığını kaydetti.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e karşı yapılan sözlü saldırıları ve söylenen sözleri şiddetle kınayan Cora, "Bunlar aslında siyasetin konusundan ziyade bir ahlak, haysiyet konusudur. Bu, ahlaksız ve haksız ifadeleri telin ediyoruz." dedi.

Cora, "Özellikle eski Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın, çok zor zamanlarda ülkemizde özellikle ambargoların, kıskaçların, manipülasyonların, spekülasyonların oluştuğu bir dönemde, pandemi krizinin olduğu bir dönemde, finansal istikrarı sağlamak adına yapmış olduğu hamlelerin şu anda farklı bir amaçla yapılmış gibi gösterilmesini bir ekonomi cehaleti olarak değerlendiriyorum." ifadesini kullandı.

Bunu söyleyen kişilerin kariyerlerine bakıldığında esasında neyi amaçladıklarının çok net bir şekilde ortada olduğunu dile getiren Cora, Berat Albayrak'ın, Türkiye'nin zor şartlarda güvenle limana yaklaştırılmasını başarmış bir bakan olduğunu ve salgın koşullarında esnafın, çiftçinin, çalışan, çalışamayan ve her kesimin yanında yer aldığını belirtti.

Cora, "Pandemi koşullarında yapılan harcamaların farklı bir amaçla gündeme getirilmesini, maksadı dışında açıklamalar yapılmasını esefle kınadığımızı ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'nin her alanda olduğu gibi sporda da önemli yatırımlar yaparak, modern tesisleri Türkiye'ye kazandırdığını, sporcu sayısını ve imkanlarını arttırdığını vurgulayan Cora, 18 yılda Türkiye'nin spor altyapısının baştan aşağı yenilendiğini anlattı.

İllerin ihtiyaçlarına göre yeni spor tesislerinin hizmete açıldığını, her bir ilde, yeni stadyumlar, futbol sahaları, atletizm pistleri, tenis kortları, yüzme havuzları, spor salonları açarak sporcuların, spora erişimini kolaylaştırdıklarını dile getiren Cora, "Lakin uluslararası organizasyonlarda hem ferdi hem takım olarak istediğimiz başarıları gerçekleştirmek için daha büyük adımlar atmamız gerektiğini de Cumhurbaşkanımız da defaten vurgulamıştır." dedi.

- "Artık sporcularımız altyapıdan itibaren desteklenecek"

Geçtiğimiz günlerde başarılı sporcuların, sportif çalışmalarının yanında eğitimlerini de aksatmadan sürdürebilmeleri için Gençlik ve Spor Bakanlığı ve üniversitelerin iş birliği ile Türk Sporuna Yükseköğretimde Yüzde Yüz Destek Programı'nın hayata geçirilmeye başlandığını anımsatan Cora, şunları söyledi:

"Ben de iki yıl önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçe görüşmelerinde özellikle gençlerimizin spor ve eğitim arasında bir tercih yapmak zorunda bırakılmamalarını beyan etmiştim. Artık bu projeyle beraber sporda yeni bir dönem başlamıştır. Bu önemli proje ile artık sporcularımız altyapıdan itibaren desteklenecek. Sporcu gençlerimiz hem eğitim de hem sporda verimli olduğu dönemde spor veya eğitim arasında seçim yapmak zorunda kalmayacaktır. İlk etapta uluslararası müsabakalarda madalya kazanan 76 sporcumuz bu programdan yararlanacaktır. Ayrıca gelecek dönemlerde projenin kapsamı da genişletilecektir.

Bu projeyi, spor ve eğitimin bir arada yürütülmesi, yeni sporcu yetiştirilmesi açısından yeni bir çağın açılması olarak değerlendiriyorum. Sporcu öğrencilerimizin yıllardır ortaya koyduğu emek artık heba edilmeyecek. Gençlerimiz bu ikileme düşmeden spor ve eğitim hayatlarını birlikte sürdüreceklerdir."

Eğitim ve sporun birbirinin alternatifi olmadığını ve tam tersine birbirini tamamlayan unsurlar olduğunu vurgulayan Cora, "İnşallah geleceğin sporcu avukatlarını, mühendislerini, öğretmenlerini bu proje ile birlikte yetiştirme imkanı sağlayacağız." diye konuştu.

Türk sporu ve sporcusu için büyük bir adım olarak gördüğü bu burs imkanının gelecekte devlet üniversitelerinden de sağlanması için çalışmalar yapılması gerektiğini ifade eden Cora, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu anki gelişmeyi önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz ve yine Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bakanımızın vurguladığı gibi kapsamının ve içeriğinin de genişletileceğini düşünüyorum. Zira bugün devam etmekte olan üniversiteler liginin, ABD'de veya yabancı ülkelerde olduğu gibi profesyonel spora geçişin en önemli kilometre taşı olarak üst seviyede de organize edilmesi gerektiğini düşünüyorum. 'Sporun temeli okullarda atılır' mottosu ile zirveye, olimpiyatlara giden yolların taşlarını döşeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanımıza, üniversitelerimize şükranlarımızı sunuyoruz."