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AK Parti'li Elitaş'tan 'Ali Babacan' açıklaması: Buna ikiyüzlülük denir

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ortak adaylığına ilişkin sözleriyle ilgili, "Lider olmak zor iştir. Ağızdan çıkan söz, elden çıkan imza bizim için senettir, namustur. 2018 yılında Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hem dilinizle ikrar etmiş, hem imzanızla tasdik etmişsiniz cumhurbaşkanı adayı olarak. Buna ikiyüzlülük denir" dedi.

AK Parti'li Elitaş'tan 'Ali Babacan' açıklaması: Buna ikiyüzlülük denir
DHA

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Elitaş, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin "Maalesef 3 dinin birleşim yeri olan Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da dini vecibelerini yerine getirmek için toplanmış insanlara gaz bombası ile yapılan saldırı düzenleyen bir İsrail ile karşı karşıyayız. 1915 yılında savaş anında Türkiye'de yaşanan olaylarla ilgili okyanus ötesindeki ABD Başkanı, yorum yaparken, Ortadoğu'nun merkezinde bütün dinlerin bulunduğu bölgede İsrail'in Müslümanlara yaptığı zulüm karşısında sessiz kalması manidardır" dedi.

'BUNU YAPMASI ÇOK ÜZÜCÜ'

Elitaş, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, AK Parti milletvekili milletvekiliyken 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 'ortak aday' olması için muhalefet ile görüştüğüne yönelik açıklamasını değerlendirdi. Elitaş, "Duyunca şok oldum. Sayın Babacan, 2019´un sonunda AK Parti´den istifa ettiğini açıkladı. 13 Mayıs 2018 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´ı cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiğimiz imza listesinde Sayın Babacan´ın imzası var. İmzasını beyan etmiş. İnsanların bağlı olduğu iki şey vardır; Biri dili, biri imzası. Dili ikrar etmiş, imzası ile tasdik etmiş birinin o dönemde muhalefet partileri adına; Sayın Abdullah Gül´ü pazarlamaya çıkarması ve AK Parti içerisinde bir milletvekili olarak uzun yıllar, kendisine verilen en üst görevlerde hizmet etmiş birinin bunu yapması çok üzücü" diye konuştu.

'BUNA İKİYÜZLÜLÜK DENİR'

Mustafa Elitaş, AK Parti döneminde cumhurbaşkanı olan birisinin, muhalefet partilerine pazarlanmasının nadir rastlanan bir şey olduğunu vurgulayarak, "40 yıldır, 45 yıldır siyaseti takip ederim. 20 yıldır milletvekiliyim. Uzun zaman il başkanlığı yaptım. Ama böylesine bir satış işini, böylesine etik kurallara aykırı bir durumu ilk defa görüyorum. Pazarladığı kim? 11'inci Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül. AK Parti içerisinde olan birisini başka kurum ve kuruluşlara, muhalefet partilerine pazarlama içeresinde bulunmasını ben doğru bulmadığımı ifade etmek isterim. Siyasette lider olmak önemli bir iştir. Siz birilerinin öncülüğünde, liderliğinde bir noktaya doğru gelebilirsiniz; ama birilerinin gazıyla lider olamazsınız. Bugün Sayın Babacan AK Parti dönemlerinde bakanlık, başbakan yardımcılığı, dışişleri bakanlığı görevlerinde bulundu. Hep bir liderin arkasında oldu. Lider olmak zor iştir. Ağızdan çıkan söz, elden çıkan imza bizim için senettir, namustur. Dönülmez artık bundan. 2018 yılında Sayın Recep Tayyip Erdoğan´ın hem dilinizle ikrar etmiş, hem imzanızla tasdik etmişsiniz cumhurbaşkanı adayı. Buna ikiyüzlülük denir" ifadelerini kullandı.

MHP'NİN ANAYASA METNİ

Elitaş, MHP´nin açıkladığı yeni anayasa çalışması metnini de değerlendirerek, "Teklif verebilmek büyük bir iştir. Sayın Bahçeli ekibini toplamış Cumhuriyetin 100'üncü yılında 100 maddelik bir anayasa teklifi paylaşmış. Ama 'Millet İttifakı' diye ifade ettiğimiz unsurlar, bir profesörün önderliğinde yaptıkları anayasa değişikliği taslak çalışmasını inkar ettiler. Sayın Bahçeli kendisine yakışır şeklinde, 'benim anayasa değişikliği teklifim budur' diyor. Biz de AK Parti olarak 'bizim de böyle bir çalışmamız var' diyoruz. Bayramdan sonra bu çalışmamızı kamuoyuyla paylaşacağız. Millet İttifakı her şeyi gündeme getiriyor. 'Güçlendirilmiş parlamenter sistem' diyor; ama ne olduğu belirsiz, sadece bir slogan. Şu anda parlamenter sistemin en güçlü olduğu dönemdeyiz. Sayın Bahçeli´nin bu teklifini olumlu buluyoruz. Henüz tam metni görmedik. Bir anayasa taslağı hazırlayabilmek önemli bir iştir" diye konuştu.

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