AK Parti'li Gözgeç, şiddete karşı önleyici tedbirlerin önemine işaret etti

AA

Gözgeç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, acı bir olay üzerine anılmaya başlanmış olsa da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün farkındalık oluşturması bakımından önemli olduğuna işaret etti. Bugünlerin, kadınların sosyal, siyasal, ekonomik hayatın her alanında aktif olarak yer alması için yapılacak çalışmalara ivme kazandırdığını aktaran Gözgeç, "Kadınlarımızın hayatın her alanında olması, karar alma mekanizmalarında bulunması, o toplumun ilerlemesi için olmazsa olmazıdır." dedi.

AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'ni dün gerçekleştirdiklerini anımsatan Gözgeç, "Coşkulu bir kongreydi. Bizim Kadın Kollarımız, 5 milyona varan üyesiyle dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarındandır. Kadın Kollarımız daima Türkiye'de kadınların güçlü sesi olmuştur. Kadın siyasetçilerin yetişmesinde, adeta siyaset okulu vazifesi görmüştür." diye konuştu.

Şiddetin, tüm dünyanın sorunu olduğuna dikkati çeken Gözgeç, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 2015 yılında şiddetle ilgili açıklanmış bir rapor var. Bu rapora göre AB ülkelerinde 15 yaşından itibaren her 3 kadından biri fiziksel şiddete maruz kalıyor. Şiddet, kamusal bir sorun, siyaset üstü bir konu. Bununla hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Koruyucu tedbirlerden daha çok önleyici tedbirlere konsantre olmamız lazım. Biliyoruz ki sağlıklı bir ailede, barış, sevgi içinde yetişen bir çocuk, şiddete meyletmez. O yüzden ailenin güçlü olması gerektiğini düşünüyoruz. Tüm partilerimiz aynı fikirdedir inşallah. Bu sorunu hep beraber çözeceğiz."