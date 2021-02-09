AK Parti'li Gündoğdu:

AA

Gündoğdu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti döneminde Ordu'da çok büyük yatırımlara imza atıldığını, yapılan yatırımların yaklaşık 20 milyar lira civarında olduğunu söyledi.

Ordu'daki deniz üzerinde yapılan ilk havalimanının Türkiye'nin önemli bir yatırımı olduğunu anlatan Gündoğdu, il ve ilçelerde yapılan hastaneleri ve yolları da örnek gösterdi.

Ordu'da Mart ayında temeli atılacak şehir hastanesinin, bölgenin en modern hastanelerinden biri olacağını belirten Gündoğdu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti. Gündoğdu, "Biz, hizmet etmeye Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde devam edeceğiz, muhalefet de boş laf üretmeye devam edecek." diye konuştu.

- Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar

Gündoğdu, başarıların gölgelenmesi için sokakları değerlendiren muhalefeti kınadığını ifade ederek 2002'den bugüne AK Parti'nin millet tarafından takdir edildiğini söyledi. Milletin yetkiyi yeni sistemle Cumhurbaşkanı'na verdiğini ve bu yetkinin vatandaş adına kullanıldığını, kadrolarıyla ülkeyi yönetmeye devam ettiğini anlatan Gündoğdu, şöyle konuştu:

"Ahmet Necdet Sezer döneminde üniversitelere atanan rektörlerin nasıl atandığını çok iyi biliyorsunuz. Kastamonu Üniversitesinde Sadece 1 oy alan kişi rektör atandığında üniversite önünde eylem gerçekleşmedi. Diğer taraftan, alakası olmayan ve düşüncesi çok farklı birileri Van, Ordu, Giresun'da atanırken eylem gerçekleştirilmedi. Millet, gençlik dedi ki 'Takdir yönetenin, o takdiri yöneten kullanıyor.' Ama oralarda yapılan zulümlere karşı hem gençlik hem millet direndi. Başörtüsü zulümlerini hepimiz hatırlıyoruz."

AK Parti'nin millete hizmet yapmaya devam ettiğini vurgulayan Gündoğdu, Türkiye'nin 18-20 yılda büyük atılımlar yaptığını kaydetti.

Gündoğdu, Cumhurbaşkanının atadığı rektöre itiraz eden gençlerin olabileceğini ancak orayı karıştırmak isteyenlerin terör örgütlerinin olduğunu söyledi. Gündoğdu, Türkiye'nin büyük bir ülke olmasını engellemeye çalışan bir muhalefetle de karşı karşıya olunduğunu iddia etti.

Milletin, Türkiye'nin başka bir yola sürüklenmek istendiğini çok iyi gördüğünü vurgulayan Gündoğdu, "Atatürk'ün partisi olduğunu iddia edenler yüzünü millete dönsün. Atatürk'ün partisi olduğunu iddia edenler, yüzünü 'PKK'nın uzantılarıyla Türkiye'de nasıl bir değişim yaparız'a döndürmesin, millete döndürsün." diye konuştu.