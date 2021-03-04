AK Parti'li İskenderoğlu, Ümit Özdağ'ın Çanakkale iddialarına CHP ve İYİ Parti'den cevap istedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

AK Parti'li İskenderoğlu, Ümit Özdağ'ın Çanakkale iddialarına CHP ve İYİ Parti'den cevap istedi

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın Çanakkale Belediyesi ile ilgili iddiaları hakkında açıklama beklediklerini söyledi.

AK Parti'li İskenderoğlu, Ümit Özdağ'ın Çanakkale iddialarına CHP ve İYİ Parti'den cevap istedi
AA

İskenderoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, bugün İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladığı basın toplantısında, "İYİ Partiyi aşağılayan CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı'na kızın. Belediyeden gelen çantalar, ihaleler ve makamlar karşısında İYİ Parti'nin onurunu sattınız. Bu söylediklerimin hepsinin kanıtı var." dediğini anımsattı.

Başka partilerden milletvekillerinin istifalarına, her zaman kendi partilerinin iç meselesi olarak baktıklarını dile getiren İskenderoğlu, şöyle konuştu:

"Ancak Sayın Özdağ'ın basın toplantısında dile getirdiği iddialarla ilgili Çanakkaleli hemşerilerimiz ve bir Çanakkale Milletvekili olarak açıklama bekliyoruz. Söz konusu ihaleler nelerdir? Çantalar kimden gelmiştir? Bu çantaların içinde neler vardır? Karşılığında neler yapılmıştır? Kimlere ne karşılığı ihaleler verilmiştir? Kimler hangi makamlara getirilmiştir? İttifak etmenizin bedeli bunlar mıdır? Bunlara sadece ilgililerin, Sayın Belediye Başkanının değil, Çanakkale CHP ve İYİ Parti ittifakının da cevap vermesi gerekiyor."

Vatandaşların Çanakkale Belediyesi'nden hizmet alamadığını belirten İskenderoğlu, Çanakkale'de çözüm bekleyen pek çok sorun varken belediyenin kaynaklarının ittifakın korunmasına heba edilip edilmediğini sordu.

İskenderoğlu, "Ecdadımızın ve tarihin emaneti Çanakkale'miz bunu hak etmiyor. Çanakkaleli hemşehrilerimizin hizmet beklediği bir yerde hangi hezimetler yaşanıyor, merak ediyoruz. Yaklaşık 20 yıldır Çanakkale Belediyesini yöneten CHP’li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale'ye hizmet etmek yerine acaba hangi odaklara, hangi merkezlere hizmet ediyor?" ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Osman Erbaş kimdir, kaç yaşındaydı? Şehit 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş biyografisi
GÜNDEMOsman Erbaş kimdir, kaç yaşındaydı?
En güzel Cuma mesajları 4 Mart - Hayırlı Cumalar: Resimli, kısa, yeni, hadisli, dualı Cuma mesajı ve sözleri 2021
GÜNDEMEn güzel Cuma mesajları 4 Mart 2021!
Son dakika: Rabia'dan dehşete düşüren paylaşım! - Haberler
GÜNDEMRabia'dan dehşete düşüren paylaşımlar!
Kahvelerde oyun ne zaman serbest olacak? Kıraathanelerde oyun oynamak serbest olacak mı?
GÜNDEMKahvelerde oyun ne zaman serbest olacak?
Bitlis'te düşen helikopterde 9 askerin şehit olmasıyla ilgili olarak başsağlığı mesajı yayınladı
GÜNDEMHelikopter kazası yasa boğdu
Kaza Kırımı nedir? Kaza Kırım nasıl olur, anlamı nedir?
GÜNDEMKaza Kırımı nedir, nasıl olur?
Son dakika... Bitlis-Tatvan kırsalında askeri helikopter düştü: 10 şehit 3 yaralı
GÜNDEMAskeri helikopter düştü: 10 şehidimiz var!
AÖL sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2021 Açık Lise sınavları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEMAÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya paylaştı: HES kodumu sordular, öyle içeri aldılar
GÜNDEMVali Yerlikaya: HES kodumu sordular!
Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret etti
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret etti