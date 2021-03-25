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AK Parti'li Karaaslan: "2023 yolunda daha çok çalışarak ülkemizi hedeflerine ulaştıracağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "2023 yolunda daha çok çalışarak ülkemizi hedeflerine ulaştıracağız." ifadesini kullandı.

AK Parti'li Karaaslan:
AA

Karaaslan, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nden sonra yeniden Merkez Karar ve Yönetim Kuruluna (MKYK) seçildiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2001'de kurulan ve 2002’de girdiği ilk genel seçimle iktidara gelen AK Parti'nin 19 yıldır Türkiye'yi istikrarlı yönetim anlayışıyla bugünlere getirdiğine işaret eden Karaaslan, "2023, 2053 ve 2071 hedeflerini milletimizin önüne koyan Sayın Cumhurbaşkanı'mız, dirayetli yönetimiyle Türkiye’yi her alanda ileri taşımanın, kazanımlarını artırmanın ve itibarını daha da yükseltmenin gayreti içinde olmuştur. Bizler de Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğinde, sorumluluk sahalarımızda görevlerimizi en iyi şekilde yerine getirmek için azimle çalışmalarımızı sürdürdük. 'Türkiye için güven ve istikrar' temasıyla gerçekleştirdiğimiz 7. olağan büyük kongremiz ile hem parti teşkilatlarımız hem de ülkemiz için yeni bir dönem başladı. Kongre ile oluşan Merkez Karar ve Yönetim Kurulumuzun 2023’e giden süreçte çok önemli bir misyon üstleneceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'nin milletin teveccühüyle her seçimden birinci çıkmasını sağlayanın ülkede hakim kılınan güven ve istikrar ortamı olduğunu vurgulayan Karaaslan, "Güven ve istikrar kalkınmanın, büyümenin ve ilerlemenin de temel unsurudur. Bugün de Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde güven ve istikrar diyerek ülkemizin daha aydınlık yarınları için güçlü bir mesaj veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız kongrede 2023'e giden süreçte yol haritamızı ortaya koyan, manifesto niteliğinde bir konuşma yaptı ve tüm dünyaya çok önemli mesajlar verdi. 24 Mart’ta başlayan yeni dönemde tüm teşkilatlarımızla uyum içinde çalışmayı sürdüreceğiz." açıklamasını yaptı.

Karaaslan, partide yeniden Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı seçilmesi dolayısıyla sorumluluğunun arttığını belirterek şunları kaydetti:

"AK Parti çatısı altında sürdürdüğümüz kutlu yürüyüşümüzde bizlere tevdi edilen tüm görevleri mesuliyet bilinciyle yerine getirmeye çalıştık. Milletimizden aldığımız güçle hem Türkiye'miz hem de partimiz için başlayan yeni dönemde MKYK ve MYK üyesi olarak, hizmet bayrağını en yükseğe taşıma anlayışıyla çalışmalarımızı daha büyük bir gayretle sürdürmeye devam edeceğiz. Çünkü bu büyük sorumluluklar aynı zamanda Samsun'a verilen önemin göstergesidir. Kongremiz ile bizleri yeniden bu kutlu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. 2023 yolunda daha çok çalışarak ülkemizi hedeflerine ulaştıracağız."

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