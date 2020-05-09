AK Parti'li Karaaslan:

AA

Karaaslan, Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezini ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.Koronavirüs salgınında Türk Kızılay'ın hastalığı yenen vatandaşlardan immün plazma alarak hastaların iyileşmesinde önemli rol oynadığına işaret eden Karaaslan, "Devlet-millet kaynaşmasının en güzel örneğini sergileyen ülkeyiz. Samsun'da hastalığı yenen vatandaşlarımız, diğer insanlara da umut olmak için immün plazma bağışında bulunuyor. Ramazan ayı nedeniyle kan stoklarımız azaldı. Bu noktada da ülkemizde tüm vatandaşlarımıza hem kan bağışında hem de immün plazma bağışında bulunmaları için çağrıda bulunuyorum." diye konuştu.

Bugün artık yeni safhaya geçtiklerini belirten Karaaslan, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde hükümetimizin aldığı tedbirler, o tedbirlere riayet eden vatandaşlarımızın sayesinde Türkiye olarak diğer ülkelerin yaşadığı ağır tecrübeyi yaşamadan Kovid-19'u daha hafif atlatıyoruz. Tabii ki kayıplarımız ve acılarımız var, bunun için çok üzgünüz ama henüz her şey bitmedi, henüz rahata kavuşmadık. Normal hayatımıza dönmek için henüz çok erken. Dolayısıyla tüm vatandaşlarımızı yine temkinli olmaya, sosyal mesafeye uymaya, birbirleri ile irtibat konusunda çok daha dikkatli olmaya davet ediyorum."

Karaaslan, insan hayatında birçok şeyin değişeceğini vurgulayarak, "Sağlıklı, sıhhatli şekilde bu dönemi atlatacağız. Ramazan Bayramı sonrasında daha sağlıklı günlerde buluşabilmek için hale çok dikkatli olmalıyız. Evde kalmaya devam etmeliyiz." dedi.