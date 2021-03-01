AK Parti'li Kavuncu, 28 Şubat sürecinde rol oynayanları milletten özür dilemeye çağırdı

AA

Kavuncu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 24 yıl önce gerçekleşen 28 Şubat "postmodern darbesinin" bir utanç olduğunu ifade etti.

Darbecilerin, vefatının seneyi devriyesinde rahmet ve şükranla anılan Necmettin Erbakan'ı, 28 Şubat 1997 MGK toplantısında adeta "rehin aldıklarını" ve irticayla mücadele adı altında antidemokratik kararlarını Erbakan'a dayattıklarını ifade eden Kavuncu, her türlü psikolojik harp yöntemleri kullanılarak toplumun sindirilip yılgınlığa düşürüldüğü bir ortamda, Refah-Yol hükümetinin iktidarı bırakmak zorunda kaldığını anımsattı.

Erol Kavuncu, 28 Şubat sürecinde 6 milyon kişinin hukuksuz fişlemelerle "sakıncalı" ilan edildiğini, binlerce insanın haksız, hukuksuz soruşturma ve kovuşturmalarla mahkum edildiğini, yerli ve milli olan bütün sivil toplum kuruluşlarının hedef gösterildiğini söyledi.

28 Şubat sürecinde rol oynayanlara çağrıda bulunan Kavuncu, şöyle konuştu: "Zamanın Genelkurmay karargahından aldıkları talimatlarla manşetler oluşturarak 'Gerekirse silah bile kullanırız.' başlıkları atan apoletli medya ve gazeteciler, o süreçte sivil toplumu temsil ettiklerini iddia eden 'beşli çete' sözüm ona STK yöneticileri, kurumsal anlamda milletimizden özür dilemeli, helallik istemelidirler. Zira ancak bu şekilde bilerek ve isteyerek yüklendikleri bu ağır sorumluluktan biraz olsun kurtulabilirler. Aksi halde, 'namlusunu milletine doğrultan' darbeci hainlerin safında olma mesuliyetinden asla kurtulamayacaklardır."