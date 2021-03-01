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AK Parti'li Kirazoğlu, 28 Şubat'ın bin yıl geçse de unutulmayacağını söyledi

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, "Milletimizle birlikte 28 Şubat'ın farkında ve tüm darbelerin karşısındayız. '28 Şubat bin yıl sürecek' denildi ama sürmedi. Ancak aynı acılar tekrar yaşanmasın diye bin yıl geçse de unutmayacağız." dedi.

AK Parti'li Kirazoğlu, 28 Şubat'ın bin yıl geçse de unutulmayacağını söyledi
AA

Kirazoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gara operasyonunda terör örgütü tarafından şehit edilenlere Allah'tan rahmet diledi.

Terör ve destekçilerinin her zaman karşısında olduklarını belirten Kirazoğlu, "Alçakça katliamları dahi kınayamayan ve siyaset kisvesine bürünerek terörün, şiddetin ve terör örgütlerinin savunuculuğunu yapanlar barış ve demokrasiye karşı en büyük tehdittir. Siyasetçilerin görevi, teröre ve şiddete karşı durmak ve demokrasiye sahip çıkmaktır. Terörü meşrulaştırmaya çalışan her türlü zihniyet ve anlayış yok olmaya mahkumdur. Milletimiz de bu anlayış ve zihniyeti her zaman mahkum etmiştir." diye konuştu.

28 Şubat'ın yıl dönümü dolayısıyla değerlendirmede de bulunan Kirazoğlu, ikna odaları, katsayı zulmü ve başörtüsü yasaklarıyla hatırlanan 28 Şubat'ın, gayrimeşru iktidarlarını devam ettirmek için demokrasiyi, milli iradeyi tanımayan, en temel hak ve özgürlükleri askıya alan darbe zihniyetinin adı olduğunu ifade etti.

Kirazoğlu, "28 Şubat'ta postmodern darbe girişimini destekleyerek darbecileri alkışlayanlara ve meşru hükümete kumpas kuran vesayetçi odaklara aziz milletimiz 28 Şubat'ta da sonrasında da 15 Temmuz'da da 'Dur' demiş ve tüm darbe girişimlerini boşa çıkarmıştır. Milletimizle birlikte 28 Şubat'ın farkında ve tüm darbelerin karşısındayız. '28 Şubat bin yıl sürecek' denildi ama sürmedi. Ancak aynı acılar tekrar yaşanmasın diye bin yıl geçse de unutmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yılın, TBMM tarafından Gaziantep'e gazilik unvanı verilişinin 100'üncü yılı olduğunu anımsatan Kirazoğlu, "Bizleri gazilik gibi anlamlı ve onurlu bir unvanla taçlandıran, bizlere İstiklal Madalyası sahibi ve dünyada gazi unvanına sahip ilk ve tek şehri emanet bırakan şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum." dedi.

Gaziantep'in 2 milyon 100 bine yaklaşan nüfusuyla Güneydoğu'nun ve Türkiye'nin göz bebeği bir şehir haline geldiğini dile getiren Kirazoğlu, şöyle devam etti:

"Gaziantep sanayi, ticaret, turizm anlamında çok önemli bir şehir. Suriye'de yaşanan olaylar sonrasında 400 bini aşkın Suriyeli misafire de ev sahipliği yapmaktayız. Tüm bunlara rağmen Gaziantep'te barış ve huzur ortamı devam etmektedir. Gaziantep sanayisi, ekonomisi ciddi şekilde mesafe kaydetmektedir. Şehrimizi daha yaşanılır, daha huzurlu kent haline getirebilmek için tüm milletvekillerimizle birlikte gayret etmekteyiz."

Gaziantep'e sağlık, eğitim, ticaret, ulaştırma, turizm, tarım ve diğer alanlarda yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Kirazoğlu, kenti daha ileri düzeye taşımak için çalışacaklarını vurguladı.

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