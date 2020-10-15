AK Parti'li Koçer:

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Koçer, yaptığı yazılı açıklamada, eylül ayında ihracatın 16 milyar doların üzerine çıkarak cumhuriyet tarihi rekorunu kırmasının ardından sanayi üretiminin de pandeminin etkilerini üzerinden attığını belirtti. Ağustos ayı sanayi üretiminin yıllık yüzde 10,4 artarak son 3 yılın en yüksek performansını gerçekleştirdiğini hatırlatan Koçer, salgınla mücadele edilen bu zorlu süreçte Türkiye'nin sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden olmasının oldukça sevindirici olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin, sanayi üretiminde OECD ülkeleri arasında birinci, dünya genelindeyse Singapur'un ardından ikinci olmasının önemine dikkati çeken Koçer, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının aldığı tedbirler sonucunda büyümenin öncü göstergelerinden birinde elde edilen bu başarı üçüncü çeyrekte güçlü bir büyümenin gerçekleşeceğine de işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Her alanda istikrar için güçlü bir ekonomiye ihtiyaç olduğuna işaret eden Koçer, bu yükselişin devam ederek hem büyümeye hem de istihdama yansıyacağına yürekten inandığını belirtti.