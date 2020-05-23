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AK Parti'li meclis üyesi trafik kazasında hayatını kaybetti

AK Parti Ağrı Belediyesi Meclis üyesi Musa Kazım Şahin, kullandığı aracın devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralı oğlu Toprak Şahin'in ise sağlık durumu ciddiyetini koruyor

ağrı
AA

Musa Kazım Şahin (39) yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, dün gece saat 23.00 sularında Doğubayazıt ilçesinden Ağrı'ya gelirken Suluçem Kavşağı mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada ağır yaralan sürücü Musa Kazım Şahin ve araçta bulunan oğlu Toprak Şahin (18),112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; AK Parti Ağrı Belediyesi Meclis üyesi Musa Kazım Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, ağır yaralı Toprak Şahin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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