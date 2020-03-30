AK Parti'li Özhaseki, belediyelere koronavirüs tedbirleri sebebiyle teşekkür etti

AA

Özhaseki, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin henüz bitmediğini, daha dikkatli olmak ve daha hassas davranmak gerektiğini bildirdi.

Koronavirüsle mücadelede yerel yönetimlere çok önemli görevler düştüğünü belirten Özhaseki, "Bugüne kadar yerel yönetimlerimiz fevkalade bir performansla, büyük bir özveriyle koronavirüsle mücadelede üzerlerine düşeni fazlasıyla yerine getirdiler. Bu anlamda tüm belediye başkanlarımıza, belediye yöneticilerimize, sahada mücadele eden işçi ve memur kardeşlerimize, her kademeden belediye çalışanlarımıza teşekkürü borç biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, belediyelerinin yaptığı ve yapacağı çalışmaların hayati önem taşıdığına, bu mücadelenin topla tüfekle yapılmayan yeni bir milli mücadele olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu mücadelenin milli kahramanları olarak yerel yönetim çalışanlarımız ön saflarda bulunmaktadır. Dikkatimizi, disiplinimizi, kararlılığımızı ve motivasyonumuzu yüksek tutarak, bu milli davada üzerimize düşeni şimdiye kadar yaptığımız gibi bundan sonra yapmaya devam etmeliyiz. Hükümetimizin aldığı tedbirlerin uygulanması için ne lazımsa gereğini ifa etmeliyiz.

Şayet el ele, hep birlikte mücadele ederek bu salgın afetinden kurtulabilirsek ülkemizin önüne çok önemli fırsat kapıları açılacaktır. Cenabıhak samimi topluluklara her türlü zorluktan sonra bir kolaylık lütfunda bulunmuştur. Mazlumların, mağdurların yanında olan aziz milletimiz inanıyorum ki, her türlü badireden kurtularak esenliğe ulaşacaktır."