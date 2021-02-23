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AK Parti'li Özhaseki'den, 'beddua' açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, HDP'ye oy veren Kürt seçmene beddua ettiği iddiasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

AK Parti'li Özhaseki'den, 'beddua' açıklaması
DHA

Özhaseki, Kayseri'de bir açılış programında yaptığı konuşmanın bağlamından koparıldığını söyleyerek, "Konuşmamda; PKK'yı kınamayan, PKK'ya tek söz etmeyen, '3-5 tane oy alacağım' diye HDP'ye yağ çekip, yaltakçılık yapan ve olmadık kalıplara giren CHP´nin tutumunu lanetledim. '13 şehidimizin katilleri PKK´dır' diyemeyen siyasi tutumu sertçe kınadım. 'Birkaç puan oyumu artıracağım' diye teröre ve terör destekçisi HDP´ye karşı vatansever tutum geliştirmeyen siyasi tavrın oy alma kaygısını eleştirdim. Bundan dolayı da 'Lanet olsun onların oy kaygısına' demek istedim" dedi.

Özhaseki, konuşmasının bütünü dikkate alındığında bu anlamın kolaylıkla çıkarılabileceğine dikkat çekerek, "Bu maksatla konuşmuş olsam da yine tepkim biraz aşırı bulunmuş olabilir. Ancak bu tepkim asla seçmene değil, oy alma hesabıyla teröre göz kırpan ayak oyunlarına karşıdır. Sözlerimin maksadından çıkartılmak istendiğini ve bundan siyasi menfaat gözetildiğinin farkındayım. Benim seçmeni lanetlemem gibi bir şey asla söz konusu olamaz. Milli iradeye yürekten bağlı biri olarak; seçmen kardeşlerimin her bir oyunun kutsal olduğuna inanıyorum. Bugün de hala terörü lanetlemeyen oy kaygısıyla terör muhitlerine gerekli tepkiyi ortaya koymayan her türlü tutuma karşıyım. İlgili siyasiler; bana karşı gösterdikleri şiddetli tavrı keşke PKK´ya ve PKK´nın siyasi uzantısı HDP´ye karşı gösterselerdi" ifadelerini kullandı.

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