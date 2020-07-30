AK Parti'li Özkaya, sosyal medyaya yönelik düzenlemeyi değerlendirdi:

AA

Özkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de ve dünyada internet üzerinden kullanılan sosyal ağlara kişilerin ilgisinin son derece arttığını, bu ağların uluslararası çapta yoğun şekilde kullanılmasının farklı coğrafyadaki insanların kısa sürede birbiriyle etkileşim halinde bulunmalarını mümkün hale getirdiğini kaydetti.

Sosyal ağ sağlayıcılarının elde ettikleri milyarlarca dolarlık gelire rağmen kişilerin haklarının korunması konusunda gerekli tedbirleri almadığına işaret eden Özkaya, bunun sonuncunda da temel hak ve özgürlüklerin korunması bakımından devletlere pozitif yükümlülükler düştüğünü vurguladı.

Türkiye'de, 2007 yılında İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un çıkarıldığını ve 2014'te de bu kanunda önemli değişiklikler yapıldığını dile getiren Özkaya, ancak gelişen teknoloji ile yine bazı düzenlemelerin yapılmasının zaruri hale geldiğini, kendilerinin de buna uygun bir teklif hazırladıklarını anlattı.

Teklifin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştığını hatırlatan Özkaya, kanuna ilişkin şunları kaydetti:

"Türkiye'de faaliyet gösteren, burada para kazanan ancak Türkiye devletinin egemenlik hakları gereğince Türk mahkemelerinin karalarını uygulamayan sosyal ağ şirketlerinin Türkiye’de temsilci belirlemesini istiyoruz. Böylece vatandaşın mağdur olduğu durumlara ilişkin muhatap alabileceği, mahkeme kararını uygulatabileceği bir mercinin bulunmasını istiyoruz. Aksi halde de muhatap tayin edilmezse 5 kademeli süreçte para cezası, reklam yasağı, bant daraltma tedbirleri uygulayacağız.

Yine bu mecralarda iftiraya, hakarete uğramış bunu da mahkeme kararıyla ispat eden vatandaşlar, ilgili içerikleri internet ortamından kaldıramıyor; bu da kişilik haklarına zarar veriyor. Yıllar sonra bile mağdur kişinin çocukları veya tanıdıkları benzer ifadeler kullanarak internet üzerinde arama yaptıklarında bu yalan haberler hala silinmemiş olarak mevcudiyetini koruyor. Bu doğru bir durum olmadığından biz de kanunla kişilere hakaretlerde 'unutulma' hakkını getiriyoruz."

Yasa ile suç teşkil eden paylaşımın mahkeme süreci olmadan kaldırılması için müracaat hakkı getirildiğini aktaran Özkaya, Böylelikle mağdur vatandaşlar açık suç teşkil eden durumlar için müracaat ederek ilgili paylaşımların kaldırılmasını talep edebilecek. Bu düzenlemelerin uygulanabilmesi için de kişilik hakkı ihlal eden, paylaşımı kaldırmayan sosyal ağa karşı tazminat davası açabilme hakkını getiriyoruz. Ayrıca sosyal ağlar üzerinden suç işleyen kişilerin bilgileri yine bu şirketler tarafından yargı kararı sonrası devletle paylaşılacak ve 'suç işleyip, iftira atıp, sonra da kaçayım' gibi suç işlemeyi meslek haline getirmiş kişilerin önü alınacak." değerlendirmesinde bulundu.

Özkaya, dünya örneklerini inceleyerek özgür medya ve tartışma ortamını koruyan, kişilik haklarına saygı içeren bir kanun yaptıklarını belirterek, emeği geçen milletvekillerine teşekkür etti, düzenlemenin millete hayırlı olmasını diledi.