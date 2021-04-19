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AK Parti'li Taşkın, Mersin'in, antik kentleri ile açık hava müzesi konumunda olduğunu söyledi

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Mersin'in, Anamur'dan Tarsus'a kadar görülebilecek pek çok tarihi kalıntı ve antik kentleri ile adeta açık hava müzesi konumunda olduğunu kaydetti.

AK Parti'li Taşkın, Mersin'in, antik kentleri ile açık hava müzesi konumunda olduğunu söyledi
AA

Taşkın, Turizm Haftası dolayısıyla Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, günümüzde turizmin, ulusal ve uluslararası düzeyde kazandığı dev boyutlarla, yatırımları ve iş hacmini geliştiren, sosyal ve kültürel hayatı etkileyen bir nitelik kazandığını belirtti.

Seçim bölgesi Mersin'in, Akdeniz'in incisi konumunda yer aldığını, sahip olduğu turizm zenginlikleri bakımından dünyanın sayılı merkezlerinden birisi olduğunu ifade eden Taşkın, "Mersin, 108 kilometrelik doğal kumsalı, modern otelleri, neolitik dönemden bugüne farklı uygarlıklardan izler bırakan tarihi eserleri ve görülmeye değer ören yerleri ile büyük bir potansiyele sahip kentimizdir." diye konuştu.

Ali Cumhur Taşkın, Mersin'in, Anamur'dan Tarsus'a kadar görülebilecek pek çok tarihi kalıntı ve antik kentleri ile bir açık hava müzesi konumunda olduğunu da vurguladı.

Kentin, yeşili ve maviyi buluşturan doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine birçok alternatif sunduğunun altını çizen Taşkın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlimize gelen misafirlerimizin konaklayabileceği 17 adet 5 yıldızlı, 25 adet 4 yıldızlı otel ve tatil köyü bulunmaktadır. Ayrıca belediye belgeli 462 konaklama tesisi ile kamu misafirhanesi ve kampı bulunmaktadır. İlimizde marina, 11 Mavi Bayraklı plaj bulunmaktadır. Kovid-19 gölgesinde girdiğimiz turizm sezonu ve turizm haftası şimdilik buruk olsa da güzel günlerin geleceği ümidiyle turizm camiamızın Turizm Haftası'nı kutluyorum."

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