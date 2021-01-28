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AK Parti'li Usta, Konya Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu

﻿AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Başörtüsü yasağını kaldıran biziz, kadınlarımıza hiçbir ayrımcılığa uğramadan seçilme hakkını kazandıran biziz. Fırsat eşitliğini de getiren biziz ama 'Bu yetmez' deyip pozitif ayrımcılığı da getiren biziz." dedi.

AK Parti'li Usta, Konya Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu
AA

Usta, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Konya 6. İl Kadın Kolları Kongresi’nde yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla kongrelerin de tedbirli bir şekilde devam ettiğini söyledi.

AK Parti'nin tüm kadrolarıyla kadınlar için özverili çalışmalar yaptığına değinen Usta, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği hedeften şaşmadan, samimiyet ve tevazu ile çalışan partililer sayesinde yeni Türkiye'nin daha güçlü olduğuna vurgu yaptı.

Türkiye'nin kalkınmasında kadınların gösterdiği gayretin ve çabanın büyük payı olduğuna dikkati çeken Usta, "Daha önceki konuşmacılarımız da söyledi, baş örtüsü yasağını kaldıran biziz, kadınlarımıza hiçbir ayrımcılığa uğramadan seçilme hakkını kazandıran biziz. Fırsat eşitliğini de getiren biziz ama 'Bu yetmez' deyip pozitif ayrımcılığı da getiren biziz. Ailede, sosyal hayatta, ekonomide, akademik hayatta, siyasette kadının varlığını ve doğru konumlandırılmasını sağlayan biziz." diye konuştu.

Kadınlar için yaptıklarının saymakla bitmeyeceğini dile getiren Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti sayesinde bugün yeni Türkiye'yi inşa eden kadınlarımıza yaptığımız hizmetlerimiz, elhamdülillah saymakla bitmez. Bununla büyük bir onur ve gurur diyoruz. Bir de ana muhalefetin, CHP'nin kadınlar üzerinden yaptığı siyasete baktığınız zaman, maalesef taciz ve tecavüzlerin arkasının gelmediği ve bunlara susarak, hiç yokmuşçasına davranarak ve hatta mağdurların susturulmasına kadar varan bir zihniyetle mücadele ediyoruz. Biz ne olursa olsun bu zihniyetin, bu ülkenin kadınlarına bir değer katmayacağına eminiz. Var mıdır yapabilecekleri bir hizmet? Elbette ki yoktur. Biz AK Parti ve AK Parti'nin kadınları olarak bu ülkedeki tüm kadınları koruyacağız, kollayacağız, hep daha iyisini yapmak için çalışıp çabalayacağız."

Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde gerçekleştirdikleri bütün çalışmalardan ve onunla yol arkadaşlığı yapmaktan onur duyduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"AK Parti olarak 19 yıldır çalışan, üreten, 'olmaz, yapılmaz' denilen işleri başarmış bir partiyiz. Eskisiyle yenisiyle birçok parti var ülkemizde. Yeni kurulanıyla, varlığını ispat etmeye çalışanıyla... Ancak günün sonunda, 'Milletimizin gönlünde hangi parti var, milletimizin gönlünde hangi lider var', en önemlisi bu. Bu sorunun da en net cevabı, bu milletin gönlünde, bugüne kadar girdiği her seçimde kendisini ispat etmiş ve başarılarını ortaya koymuş Recep Tayyip Erdoğan var."

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ümmügülsüm Ümütlü de programda yaptığı konuşmada, kadınların tarih boyunca söyleyecek sözleri olduğunu, AK Parti'li kadınlar olarak "en iyi" şekilde 19 yıldır siyaset yaptıklarını ve buna devam edeceklerini aktardı.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan da birer konuşma yaparak kongrenin hayırlı olmasını diledi.

Programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kongre nedeniyle gönderdiği video seyredildi, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın mesajı da okundu.

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