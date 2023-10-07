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"ŞİDDETİ TIRMANDIRACAK ADIMLARDAN UZAK DURMAYA DAVET EDİYORUZ"

Prensip olarak her türlü sivil ölüm kaybına karşıyız. Sivillerin hangi taraftan olursa olsun, sivillerin kaybına yol açacak şiddetten uzak durulması gerektiğini ifade ediyoruz. Daha çok kan dökülmesine yol açacak şiddet döngüsünün ortaya çıkmamasını temenni ediyoruz. Burada itidal önemlidir. Bölgede müzakere, diplomasiye dayanan barış ve huzur ortamını her zaman ifade ettik ve ifade etmeye devam ediyoruz. Şiddetin daha fazla tırmanmasından kaygı duyduğumuzu ifade ediyoruz. Tarafları şiddeti daha da tırmandıracak adımlardan uzak durmaya davet ediyoruz. Çok yakından takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanlığımız yakın takipte. Biz de parti olarak takip ediyoruz.