AK Parti’de "inandığın yolda yürü" sloganı ile Aralık 2019'da başlayan il kongreleri süreci İstanbul İl Kongresi ile tamamlandı. Süreç iki kez salgın nedeniyle kesintiye uğradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kongrelerin büyük bölümüne video konferans yöntemiyle katıldı. İl kongreleri sürecinde; 25 il başkanı değişirken, 56 il başkanı koltuğunu korudu. AK Parti teşkilatlarında yüzde 70 oranında değişim yaşandı.

İSTANBUL YENİ BİR SÜRECİN HABERCİSİ Mİ?

En önemli değişim yerel seçimlerde kaybedilen İstanbul’da yaşandı. İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak’ın yerine milli görüş kökenli Osman Nuri Kabaktepe geldi. Kabaktepe’nin seçilmesi milli görüş geleneğinden gelen parti tabanında heyecanla karşılanırken, “AK Parti’de yeni bir süreç mi başlıyor?” sorularını beraberinde getirdi.

CHP’YE KAPTIRILAN İLLERDE YÖNETİMLER DEĞİŞTİ

Yerel seçimlerde CHP'ye kaptırılan 8 ilden, İstanbul, Ardahan Kırşehir, Bilecik ve Bolu’da da il başkanlığı koltuklarına yeni isimler oturdu. Ankara ve İzmir il başkanları ise göreve devam ediyor.

SIRA A TAKIMINDA

Değişim teşkilatlarla sınırlı kalmayacak. Partinin A takımı da yenilecek. En yetkili karar organları olan MKYK ve MYK'ya Cumhur İttifakı tabanının genişletilmesi ekseninde sürpriz isimlerin girebileceği belirtiliyor. Merak edilen ise genel başkan vekilliği makamındaki ismin değişip değişmeyeceği...

2023 SEÇİMLERİNİN KADROSU BELLİ OLACAK

Kabineden partiye, parti yönetiminden kabineye bazı isimlerin kaydırılabileceği de kulislerde konuşuluyor. Bu nedenle kongre ile eş zamanlı mini bir kabine değişikliği sürpriz olmayacak. 24 Mart'taki 7. olağan büyük kongre ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'yi 2023 seçimlerine götürecek kadroyu belirlemiş olacak.