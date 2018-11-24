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AK Parti'nin Artvin Belediye başkan adayı Mehmet Kocatepe oldu! Mehmet Kocatepe kimdir?

Ak Parti'nin Artvin Belediye başkan adayı kim olacak sorusu merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti'nin Artvin Belediye başkan adayı Mehmet Kocatepe oldu! Peki, Mehmet Kocatepe kimdir?

24.11.2018 - 15:47 | Güncelleme:

AK Parti'nin Artvin Belediye başkan adayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı! Artvin halkı tarafından merak edilen aday, Mehmet Kocatepe oldu. Peki, Mehmet Kocatepe kimdir?

MEHMET KOCATEPE KİMDİR?

Mehmet Kocatepe,1 Ocak 1966 yılında Artvin Yusufeli, Altıparmak ( Barhal ) köyünde doğdu. İlkokulu köyünde orta öğrenimi Bursa Süleyman Çelebi Lisesinde, lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladıktan sonra, Sosyal Bilimler Enstitüsünde Halk Eğitimi üzerine mastır yaparak “Bilim Uzmanı” unvanını aldı.

Esnaf bir ailenin çocuğu olarak, gıda ve tekstil üzerine on yıl ticaretle uğraştı. 1992’de öğretmenliğe başladı. 1996-2003 yılları arasında TBMM’de çalıştı.

2003-2009 yılları arasında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde Personel ve Eğitim Daire Başkanı olarak görev yaptı.

Kocatepe, 25 Nisan 2009 tarihinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Evli ve 3 çocuk babası olup, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Ekim 2014 tarihinden sonra Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde Ülkemizi temsil etmektedir.

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