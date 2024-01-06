Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem AK Parti'nin belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

        AK Parti'nin belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak?

        AK Parti, belediye ve il genel meclis üyeliği aday adaylığı başvurularını, 31 Ocak tarihine kadar uzattığını duyurdu. AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yarın sona erecek "Belediye ve İl genel meclis üyeliği aday adaylığı" müracaatlarının, 31 Ocak Çarşamba günü saat 19.00'a kadar uzatıldığını duyurdu. Peki, AK Parti'nin belediye başkan adayları ne zaman belli olacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2024 - 13:52 Güncelleme: 06.01.2024 - 13:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediye başkan adaylıklarına dair açıklama geldi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının 7 Ocak Pazar günü açıklanacağını duyurdu.

        2

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARİH VERDİ

        Erdoğan, yapımı tamamlanan yeni AK Parti Konferans Salonu'nda incelemelerde bulundu ve genel başkan yardımcılarından bilgi aldı.

        Buradan ayrılıp AK Parti Genel Merkezi'ne geçerken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, "AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını Pazar günü İstanbul'da duyacak mıyız?" sorusunu "Duyacaksınız." şeklinde yanıtladı.

        3

        "Sürpriz bir isim mi olacak?" sorusu üzerine Erdoğan, "Bizim yapacağımız açıklamalarda A'dan Z'ye hepsi hem süprizdir hem de inşallah hepsi partimizin yerel yönetim seçimlerindeki kazanma azminin ifadesi olacak" açıklamalarında bulundu.

        Erdoğan, "Ankara adayınızı Ankara'da mı açıklayacaksınız?" sorusunu "Onu da Ankara'ya bırakıyoruz, Ankara'da açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

        4

        "Seçim beyannamesinde bizi neler bekliyor?" sorusu üzerine Erdoğan, beyannameyi Ankara'da yeni konferans salonunda açıklayacaklarını söyledi.

        5

        PEK ÇOK ADAY PAZAR GÜNÜ NETLEŞECEK

        "Pazar günü kaç aday açıklanır?" sorusuna Erdoğan, "Hemen hemen yarıya yakınını açıklarız" cevabını verdi.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Taksideki yolcu arka kapıyı açtı! Motokurye öldü!
        Taksideki yolcu arka kapıyı açtı! Motokurye öldü!
        Emekli işçi ve çiftçiye ek zam hazırlığı
        Emekli işçi ve çiftçiye ek zam hazırlığı
        Canan Karatay'ın HPV aşısıyla ilgili açıklamaları tepki topladı
        Canan Karatay'ın HPV aşısıyla ilgili açıklamaları tepki topladı
        Perisic sürprizi!
        Perisic sürprizi!
        Kaçırılan öğrenci servisindeki panik anları kamerada!
        Kaçırılan öğrenci servisindeki panik anları kamerada!
        Transferde sıcak gelişme!
        Transferde sıcak gelişme!
        15 soruda yerel seçim! Seçim süreci nasıl işleyecek?
        15 soruda yerel seçim! Seçim süreci nasıl işleyecek?
        Ayla Algan'a veda
        Ayla Algan'a veda
        "Bu takımı hiç kimse ayağa kaldıramaz"
        "Bu takımı hiç kimse ayağa kaldıramaz"
        Kurye, kargo sahibine taciz mesajı attı! Kargo şirketine 250 bin TL ceza!
        Kurye, kargo sahibine taciz mesajı attı! Kargo şirketine 250 bin TL ceza!
        Ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı
        Ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı
        Yüzde 48 artışla başladı
        Yüzde 48 artışla başladı
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        Komşu'ya 'Golden Visa' ilgisi
        Komşu'ya 'Golden Visa' ilgisi
        "TFF Başkanı istifa etmeli"
        "TFF Başkanı istifa etmeli"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu