AK Parti'nin belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak?
AK Parti, belediye ve il genel meclis üyeliği aday adaylığı başvurularını, 31 Ocak tarihine kadar uzattığını duyurdu. AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yarın sona erecek "Belediye ve İl genel meclis üyeliği aday adaylığı" müracaatlarının, 31 Ocak Çarşamba günü saat 19.00'a kadar uzatıldığını duyurdu. Peki, AK Parti'nin belediye başkan adayları ne zaman belli olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediye başkan adaylıklarına dair açıklama geldi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının 7 Ocak Pazar günü açıklanacağını duyurdu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARİH VERDİ
Erdoğan, yapımı tamamlanan yeni AK Parti Konferans Salonu'nda incelemelerde bulundu ve genel başkan yardımcılarından bilgi aldı.
Buradan ayrılıp AK Parti Genel Merkezi'ne geçerken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, "AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını Pazar günü İstanbul'da duyacak mıyız?" sorusunu "Duyacaksınız." şeklinde yanıtladı.
"Sürpriz bir isim mi olacak?" sorusu üzerine Erdoğan, "Bizim yapacağımız açıklamalarda A'dan Z'ye hepsi hem süprizdir hem de inşallah hepsi partimizin yerel yönetim seçimlerindeki kazanma azminin ifadesi olacak" açıklamalarında bulundu.
Erdoğan, "Ankara adayınızı Ankara'da mı açıklayacaksınız?" sorusunu "Onu da Ankara'ya bırakıyoruz, Ankara'da açıklayacağız" ifadelerini kullandı.
"Seçim beyannamesinde bizi neler bekliyor?" sorusu üzerine Erdoğan, beyannameyi Ankara'da yeni konferans salonunda açıklayacaklarını söyledi.
PEK ÇOK ADAY PAZAR GÜNÜ NETLEŞECEK
"Pazar günü kaç aday açıklanır?" sorusuna Erdoğan, "Hemen hemen yarıya yakınını açıklarız" cevabını verdi.