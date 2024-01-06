AK Parti'nin belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

AK Parti'nin belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

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"Sürpriz bir isim mi olacak?" sorusu üzerine Erdoğan, "Bizim yapacağımız açıklamalarda A'dan Z'ye hepsi hem süprizdir hem de inşallah hepsi partimizin yerel yönetim seçimlerindeki kazanma azminin ifadesi olacak" açıklamalarında bulundu.

Erdoğan, "Ankara adayınızı Ankara'da mı açıklayacaksınız?" sorusunu "Onu da Ankara'ya bırakıyoruz, Ankara'da açıklayacağız" ifadelerini kullandı.