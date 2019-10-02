Habertürk’ten Çimen Çetin’in haberine göre AK Parti’nin Kızılcahamam Kampı kapılar kapandıktan sonra sunumlar başlayacak. İlk gün genel merkez ve meclis çalışmaları ile ilgili AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ile genel başkan yardımcıları Erkan Kandemir ve Mahir Ünal bir sunum yapacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ'NDE GELİNEN NOKTA



Öğleden sonra ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili çalışmaların gelinen noktayı anlatacak. Adalet, güvenlik, dış politika başlıklarında da Abdülhamit Gül, Süleyman Soylu ve Mevlüt Çavuşoğlu bir sunum yapacak.

BAKAN ALBAYRAK'IN EKONOMİ PROGRAMIYLA İLGİLİ SUNUMU



Bakanlar milletvekillerinden gelecek sorulara da yanıt vereceği oturumlarda ekonomi programını yeni açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sunumu Pazar günü gerçekleşecek.



Genel istişare ve değerlendirmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması ile 29’uncu değerlendirme ve istişare kampı sona erecek.