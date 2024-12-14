AK Parti'nin Iğdır İl Başkanlığına molotoflu saldırı

AK PARTİ İL BAŞKANINDAN AÇIKLAMA: SALDIRIYI TERÖR OLAYI OLARAK GÖRÜYORUZ

Olayla ilgili açıklamada bulunan AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, saldırıyı terör olayı olarak değerlendirdi. 5 Kasım’da parti binalarına satırlı bir saldırı gerçekleştirildiğini hatırlatan Ayaz, “Yeni bir terör olayı diyebiliriz. Bir süre önce de parti binamızı bir saldırı olmuştu. Şimdi de parti binamıza molotof kokteyli atıldı. Bu aslında terörün ne kadar çaresiz kaldığının göstergesi. Çaresizliklerini bu şekilde eylemler yaparak, insanları korkutmaya çalışarak gösteriyorlar. Bu eylemlerin varlığı bizim için bir şey ifade etmiyor. Biz yolumuza devam edeceğiz. Hiçbir zaman geri atım atmayacağız” dedi.