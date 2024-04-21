AK Parti oy kaybını analiz ediyor

AK Parti'de 31 Mart yerel seçimlerine yönelik sayısal analiz tamamlandı. Sıra, siyasi analizde.

AK Parti’de oy kayıplarının nedenlerini araştırmak üzere komisyonlar kuruldu. Genel Başkan yardımcılarının koordinesinde; seçimin sosyolojisine bakılacak. İlk defa oy kullanan seçmenin tercihi incelenecek. Ayrıca, “Türkiye’yi dinliyoruz projesi” ile farklı toplumsal ve etnik gruplara kulak verilecek.

MİLLETVEKİLLERİNİN PERFORMANSI YAKIN TAKİBE ALINDI

AK Parti, seçim sonuçlarının analizi için milletvekillerin performansını yakın takibe aldı. Milletvekilleri kendi seçim bölgeleri başta olmak üzere “Seçimlerde nasıl bir çalışma yaptı?” “Teşkilatla uyumlu çalıştı mı?” 2023 seçim sonuçları ve 2024 seçim sonuçları da bu kapsamda detaylı şekilde araştırılacak.