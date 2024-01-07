AK Parti Samsun Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? Samsun Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Halit Doğan mı? Yücel Yıldız kimdir?

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? Samsun Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Halit Doğan mı? Yücel Yıldız kimdir?

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AK Parti Samsun belediye başkan adayı kim olacak? 31 Mart yerel seçimleri öncesinde AK Parti'nin 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ilin belediye başkan adayları belli olacak. Samsun için Halit Doğan'ın adı öne çıkıyor. Peki, Halit Doğan kimdir? AK Parti Samsun belediye başkan adayı Halit Doğan mı olacak? İşte detaylar...