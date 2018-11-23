Ak Parti'de yerel seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ederken Sivaslılar, Ak Parti'nin Sivas Belediye başkan adayının kim olacağını merak ediyorlar. İddialara göre Hilmi Bilgin ismine kesin gözüyle bakılıyor. Peki Hilmi Bilgin kimdir?
Hilmi Bilgin Kimdir?
Hilmi Bilgin, 26 Mayıs 1972'de Sivas'ın Kangal ilçesinde dünyaya geldi. Hilmi Bilgin Türk avukat ve siyasetçidir.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir. SSK Sivas İl Müdürlüğünde kurum avukatı olarak görev yapmış ardından serbest avukat olarak çalışmıştır. Sivas Barosu Disiplin ve Yönetim Kurulları Üyeliği, Sivas Baro Başkanlığı (2010-2011) görevlerinde bulunmuştur. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde görevler almıştır. 24. 25. ve 26. Sivas Milletvekili seçilmiştir. 21 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla Adalet Bakanı yardımcısıdır. Orta düzeyde İngilizce bilmektedir. Evlidir. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ