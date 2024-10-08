AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı yarın Yeni Anayasa Çalıştayı’nın ilkini yarın gerçekleştirecek
AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek çalıştaya, akademisyenler, siyaset bilimciler, hukukçular ve sosyologlar katılacak
Giriş: 08.10.2024 - 18:08 Güncelleme: 08.10.2024 - 18:08
AK Parti tarafından düzenlenen ve basına kapalı gerçekleştirilecek çalıştay öncesi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı - Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı basın toplantısı düzenleyecek.
Çalıştaylar dizisinin tamamlanmasının ardından hazırlanacak rapor, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Merkez Yürütme Kurulu’na sunulacak.
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