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AK Parti Sözcüsü Çelik: Ermenistanın katilce saldırılarını lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan'ın katilce saldırılarını lanetlediklerini belirterek, "Ermenistan ve destekçileri savaşın bile hukukunda olmayan katliam şebekesi gibi davranıyor. Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak" ifadelerini kullandı

AK Parti Sözcüsü Çelik: Ermenistanın katilce saldırılarını lanetliyoruz
"Ermenistan'ın katilce saldırılarını lanetliyoruz"
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AA

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Gence kentine saldırılarına ilişkin şunları kaydetti:

"Can Azerbaycan'ın yanındayız. Ermenistan'ın katilce saldırılarını lanetliyoruz. Ermenistan bir haydut devlet olarak sivilleri öldürüyor. Acımasız katliamlar gerçekleştiriyor. Katiller ve destekçileri hukuku çiğniyor. Gence'ye yapılan saldırılar insanlık suçudur.

Ermenistan ve destekçileri savaşın bile hukukunda olmayan katliam şebekesi gibi davranıyor. Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak. Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. İnsanlık ve hukuk adına Ermenistan mahkum edilmelidir."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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