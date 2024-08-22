AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamile bir anneye yönelik şiddeti lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Manisa’nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında eşi tarafından darp edilen hamile bir anneye yönelik şiddeti lanetliyoruz. Kadına yönelik şiddet, yasal olarak suçtur; ahlaki olarak da insanlık dışıdır. Bu şiddeti engelleme imkanı varken seyredenlerin durumu da vahimdir" ifadelerinin kullandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.