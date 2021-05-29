AK Parti Sözcüsü Çelik: İlk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletimizin ortak ve yüksek değeridir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "İstanbul’umuzu ve ülkemizi tehdit eden düşmana karşı “geldikleri gibi giderler” diyen İstiklal Savaşı’mızın Başkomutanı, Devletimizin kurucusu, İlk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletimizin ortak ve yüksek değeridir" ifadelerini kullandı.

Çelik, paylaşımında şöyle devam etti:

"RAHMET VE ŞÜKRANLA ANIYORUZ"

Atatürk ve silah arkadaşlarının düşmana karşı verdiği soylu mücadeleyle ülkemiz ve milletimiz ile ezanımız, camilerimiz ve mescidlerimiz de düşman tehdidinden kurtulmuştur. Rahmet ve şükranla anıyoruz.