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        Haberler Dünya AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AB Komisyonu'na tepki: AB için utanç vericidir

        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AB Komisyonu'na tepki: AB için utanç vericidir

        AK Parti Sözcüsü Çelik, AB Komisyonu'na tepki gösterdiği açıklamasında, "Bu rapor kapsamında Türkiye'nin Filistin'de yaşanan İsrail katliamına karşı duruşunun AB'yle tamamen uyumsuz olduğunun vurgulanması, AB için utanç vericidir. Türkiye'nin bu şekilde kayda geçmesini Avrupa ve tüm dünya halkları takdirle karşılayacaktır" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 11:27 Güncelleme: 09.11.2023 - 11:27
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        Çelik'ten AB Komisyonu'na tepki
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        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun 2023 yılı Genişleme Strateji Belgesi ile Türkiye dahil tüm aday ve potansiyel aday ülkeler için hazırladığı ülke raporuna tepki gösterdi.

        "AB İÇİN UTANÇ VERİCİDİR"

        Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Çelik,"Avrupa Birliği Komisyonu’nun 2023 yılı Türkiye Raporu, önceki raporlarda da gözlemlendiği üzere Türkiye’ye karşı önyargılı bir yaklaşımı yansıtması bakımından aynı fanatik değerlendirmeleri sürdürmektedir. Bu rapor kapsamında Türkiye’nin Filistin’de yaşanan İsrail katliamına karşı duruşunun AB’yle tamamen uyumsuz olduğunun vurgulanması, AB için utanç vericidir. Türkiye’nin bu şekilde kayda geçmesini Avrupa ve tüm dünya halkları takdirle karşılayacaktır…" dedi.

        Dışişleri'nden AB komisyonuna tepki
        Dışişleri'nden AB komisyonuna tepki
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        Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

        "Avrupa Birliği Komisyonu ve AB'nin önde gelen devletleri, Gazze'de yaşanan felakete rağmen sergiledikleri tavır ile insani ve evrensel değerler adına konuşma salahiyetini tamamen kaybetmiştir. Avrupa Birliği ülkeleri ve organlarının ortaya koydukları bu tavır, başta Türkiye olmak üzere insanlığın vicdanını esas alan tüm halkların ve devletlerin karşısında utanç verici bir yaklaşımdır.

        Avrupa sokakları ile Avrupa devletleri arasında güçlü bir ayrışmanın yaşandığına tanık oluyoruz. Avrupa sokakları, Filistin’deki insani felakete ilişkin, türlü engellemelere rağmen, evrensel değerlere ve uluslararası hukuka uygun bir tavır ortaya koymuştur. Buradan bir kez daha Avrupa halklarını selamlarken, AB organlarını tarihe kara bir leke olarak geçen tutumlarına dair bir kez daha uyarıyoruz."

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