AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) gözlemci üye olmasına ilişkin Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi tarafından yapılan açıklamaya tepki göstererek, "Bu açıklamalar yok hükmündedir." dedi.
— Ömer Çelik (@omerrcelik) November 13, 2022
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Çelik, "AB tarafından KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olmasına ilişkin yapılan açıklama haksız ve ikiyüzlü bir açıklamadır. Avrupa Birliği, Kıbrıs konusunda Yunanistan ve GKRY’nin peşinde sürüklenmektedir. O yüzden bu açıklamalar yok hükmündedir..." ifadelerini kullandı.
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