AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Bugün hüzünlü bir gün. Atatürk'ün hatırasına sahip çıkacağız. Dilovası'nda bir yangında kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Cenabı Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Yargı sürecini yakından takip edeceğiz.

"KRİZ HAVASI KOKLAYAN BİRTAKIM ODAKLAR VAR"

Cumhur İttifakı'nda kriz bekleyen bir sektör var. Marjinal gerçekten aşırı uçlarda dolaşan memlekette de sadece kriz havası koklayan birtakım odaklar var. Tabii bunlara cevabını veriyoruz. Cumhur İttifakı'nda bir çatlak ve kırılganlık yok. Cumhur İttifakı tamamen milli bir yaklaşımla oluşmuş bir iradedir. Onlar koalisyonlardaki pazarlıkçı irade ile karıştırıyorlar. Cumhur İttifakı, krizden etkilenecek değil kriz çözecek bir ittifaktır.

REKLAM

"İSRAİL'İN İHLALLERİNE DUR DENİLMELİ"

İsrail anlaşmayı defalarca ihlal etti. İsrail'in ihlallerine dur denilmeli. Gazze'ye yardımların girmesi bizim için çok önemli.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

PKK bütün ayakları ve uzantıları ile birlikte silah bırakmalıdır. Silah bırakma süreciyle ilgili bir teyit mekanizması kurulmuştur. Bu mekanizma da TSK ve MİT'tir. TSK ve MİT'in gözü sahadadır.