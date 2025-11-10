Habertürk
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar | Son dakika haberleri

        AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhur İttifakı'nda bir çatlak yok"

        AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Konuşmasında, "Cumhur İttifakı'nda kriz bekleyen bir sektör var." diyen Çelik, "Cumhur İttifakı'nda bir çatlak ve kırılganlık yok. Cumhur İttifakı tamamen milli bir yaklaşımla oluşmuş bir iradedir. Cumhur İttifakı, krizden etkilenecek değil kriz çözecek bir ittifaktır. " dedi

        Giriş: 10.11.2025 - 15:04 Güncelleme: 10.11.2025 - 15:57
        "Cumhur İttifakı'nda bir çatlak yok"
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

        Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Bugün hüzünlü bir gün. Atatürk'ün hatırasına sahip çıkacağız. Dilovası'nda bir yangında kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Cenabı Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Yargı sürecini yakından takip edeceğiz.

        "KRİZ HAVASI KOKLAYAN BİRTAKIM ODAKLAR VAR"

        Cumhur İttifakı'nda kriz bekleyen bir sektör var. Marjinal gerçekten aşırı uçlarda dolaşan memlekette de sadece kriz havası koklayan birtakım odaklar var. Tabii bunlara cevabını veriyoruz. Cumhur İttifakı'nda bir çatlak ve kırılganlık yok. Cumhur İttifakı tamamen milli bir yaklaşımla oluşmuş bir iradedir. Onlar koalisyonlardaki pazarlıkçı irade ile karıştırıyorlar. Cumhur İttifakı, krizden etkilenecek değil kriz çözecek bir ittifaktır.

        "İSRAİL'İN İHLALLERİNE DUR DENİLMELİ"

        İsrail anlaşmayı defalarca ihlal etti. İsrail'in ihlallerine dur denilmeli. Gazze'ye yardımların girmesi bizim için çok önemli.

        TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

        PKK bütün ayakları ve uzantıları ile birlikte silah bırakmalıdır. Silah bırakma süreciyle ilgili bir teyit mekanizması kurulmuştur. Bu mekanizma da TSK ve MİT'tir. TSK ve MİT'in gözü sahadadır.

        YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASI

        Bahis meselesi gerçekten son derece can sıkıcı bir mesele. Sonuna kadar üzerine gidilmelidir. TFF yönetimini bu cesur yaklaşımından dolayı tebrik ediyorum. Tabii ki başsavcılık üzerine gidecektir. TFF yönetimi cesur ve son derece ahlaki bir duruş sergilemiştir. Şike toplumsal hayatımızı katlediyor. Bizler de futbol severler olarak bu süreci takip edeceğiz.

        ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ

        Siz salı, çarşamba ve perşembeye odaklanın. Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Bahçeli zaten düzenli olarak görüşüyorlar. Programlarına bağlı olarak görüşmenin bu hafta içinde gerçekleşmesini bekliyoruz.

        ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

        Özgür Bey sürekli olarak mitinglerde hukuk diyor ama hukuk tanımıyor. Konuşmalarıyla saldırganlık üretiyor. Biz kişiselleştirmemeye çalışıyoruz. Siyasi akıldan siyasi zekadan vazgeçtik. Her gün söylediği sözleri ben maalesef işim gereği dinlemek zorunda kalıyorum. Bu iş hakarete saldırganlığa gelirse hiçbir şekilde müsaade etmeyiz."

