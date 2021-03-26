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25 Mart'ta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Limasol kentine bağlı Episkopi köyünde bulunan bir camiye yönelik saldırı yapılmış, Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınamıştı.

Dışişleri Bakanlığı, saldırıyla ilgili "Provokatif eylem" nitelendirmesinin yapıldığı açıklamada, "Kıbrıs meselesine çözüm bulunması yönündeki çabaların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleştirilen bu tür provokatif eylemlerin, iki halk arasında güvenin tesis edilmesine yardımcı olmayacağı açıktır." değerlendirmesini yapmıştı.

Açıklamada ayrıca, "KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın, olayın sorumlularının bir an önce tespit edilerek yargıya sevk edilmesi yönündeki çağrısına katılıyor, bu tür kabul edilmez olayların tekrar etmemesini teminen konunun gereken ciddiyet ve hassasiyetle takip edilmesini bekliyoruz." çağrısı yapılmıştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de bugün Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Güney Kıbrıs’ta Limasol kentinde bir camiye yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı kınıyoruz. Cami duvarına haç çizip “Türklere ölüm” tehditleri savurmak insanlık düşmanı ırkçı bir zihniyetin ilkel yansımasıdır.

Bu saldırıları cesaretlendiren odakları biliyoruz. Not ediyoruz. En güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz."