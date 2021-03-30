Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanına yönelik sözlerine tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Milli iradeyi temsil eden makamları bu şekilde hedef alanlarla siyasi mücadelemizi sürdüreceğiz. Dışarıdaki kara propaganda merkezlerinin diliyle milletin Cumhurbaşkanına saldıranlarla mücadelemiz daha da güçlenerek sürecek." ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanına yönelik sözlerine tepki
AA

Çelik, Kılıçdaroğlu'nun, TBMM Grup Toplantısı'ndaki açıklamalarına yönelik, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı makamını ve devlet yönetimini 'karaktersiz' diyerek seviyesiz ifadelerle hedef almasını kınıyoruz. Bu, bir muhalefet biçimi değil, siyasi ahlaka savaş açmaktır." görüşünü dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Milli iradeyi temsil eden makamları bu şekilde hedef almak, siyasi karakter kavramının ne olduğu konusunda bilgisizliğin beyan edilmesidir. Devlet yönetimi hakkında bu şekilde konuşanların siyasi ahlak konusunda en temel derslere ihtiyacı vardır. Türkiye'nin hasımlarına ve teröre tek kelime etmeyen, bilakis hasımlarının dilini ve argümanlarını Türkçe seslendirenlerin, ülkemizin milli siyasetini yürüten Cumhurbaşkanlığı makamını kendilerine hedef bellemiş olması utanç verici bir durumdur. Milli iradeyi temsil eden makamları bu şekilde hedef alanlarla siyasi mücadelemizi sürdüreceğiz. Dışarıdaki kara propaganda merkezlerinin diliyle milletin Cumhurbaşkanına saldıranlarla mücadelemiz daha da güçlenerek sürecek."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi AYM raportörü HDP raporunu tamamladı
GÜNDEMAYM raportörü HDP raporunu tamamladı
Kurban Bayramı 2021 ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı ayın kaçında, hangi ayda? Diyanet Kurban Bayramı tarihi
GÜNDEMKurban Bayramı ne zaman 2021?
ÇİFTE KATLİAM! Son dakika: Cani için istenen ceza belli oldu
GÜNDEMArnavutköy'deki çifte katliamda istenen ceza belli ...
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖL 2. dönem sınavları
GÜNDEMAÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
4 ildeki bazı bölgeler 'koruma alanı' ilan edildi
GÜNDEM4 ildeki bazı bölgeler 'koruma alanı' ilan edildi
BİR GÖZLÜK İÇİN... Son dakika: Polisi intihara sürekleyen olayda yeni gelişme
GÜNDEMKayıp gözlük faciasında önemli gelişme!
Son dakika haberi Mardin'de 5 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEMBakan Soylu duyurdu!
71 yaşındaki muhtar koronaya yenildi
GÜNDEM71 yaşındaki muhtar koronaya yenildi
Azerbaycan'a kimlikle gidilir mi? YENİ KARAR: Azerbaycan'a giderken pasaport gerekli mi?
GÜNDEMAzerbaycan'a kimlikle gidilir mi?
'Çok yüksek riskli' ilde çarpıcı açıklama! - Haberler
GÜNDEM'Çok yüksek riskli' ilde çarpıcı açıklama!