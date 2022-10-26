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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a tepki: Cami ve şehitliklere saygısızlığını kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunan makamlarının manevi merkezlere, cami ve şehitliklere saygısızlığını kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a tepki: Cami ve şehitliklere saygısızlığını kınıyoruz
Çelik'ten Yunanistan'a tepki
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HABERTURK.COM

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunan makamlarının manevi merkezlere, cami ve şehitliklere saygısızlığını kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından Yunanistan'a tepki gösterdi.

Çelik şu ifadeleri kullandı;

"Yunan makamlarının manevi merkezlere, cami ve şehitliklere saygısızlığını kınıyoruz. Yunanistan makamlarının, Rodos adasında bulunan ve içerisinde cami, tekke ve şehitlik olan Osmanlı mirası Murat Reis Külliyesi’ni müzik fakültesine dönüştürmesi kabul edilemez.

Yunan makamlarının Osmanlı Türk eserlerine yönelik sistematik kimliksizleştirme politikası, insanlığın ortak kültürel mirasına saygısızlıktır. Şehitliklerimizi aşağılamaya dönük uygulamalardan utanç duymaları gerekir."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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