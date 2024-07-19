Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail kararı oldukça önemli | Son dakika haberleri

        AK Parti Sözcüsü Çelik: Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail kararı oldukça önemli

        Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Gazze, Kudüs ve Batı Şeria'da işgalci güç konumunda olduğunu vurguladığı son kararını değerlendiren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'Karar oldukça önemli' yorumunu yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2024 - 19:59 Güncelleme: 19.07.2024 - 19:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Karar oldukça önemli'
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'e yönelik kararının oldukça önemli olduğunu belirtti.

        Sosyal medya üzerinden bir değerlendirmede bulunan Çelik, şu ifadelere yer verdi:

        Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail’in Gazze, Kudüs ve Batı Şeria’da işgalci güç konumunda olduğunu vurguladığı son kararı oldukça önemlidir.

        Çelik devamla şunları ifade etti:

        İsrail’in insan haklarına, uluslararası hukuka ve sözleşmelere aykırı tüm politikalarına karşı olduğumuzu ve bu politikaların sonuçlarının yasal takipçisi olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz.

        Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti kurulması için Filistin halkının haklı davasının yanında yer almaya ve Filistinli kardeşlerimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz.

        Uluslararası Adalet Divanı'ndan 'Gazze' kararı
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan 'Gazze' kararı
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ömer Çelik
        #UAD İsrail kararı
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Boğdu, çuvala koydu, bahçeye bıraktı
        Boğdu, çuvala koydu, bahçeye bıraktı
        Furkan Apartmanı'nda karar
        Furkan Apartmanı'nda karar
        Yıldız Sarayı ziyarete açıldı
        Yıldız Sarayı ziyarete açıldı
        En-Nesyri bitiyor!
        En-Nesyri bitiyor!
        Sıcaklık artışı nedeniyle cinsiyetleri değişti
        Sıcaklık artışı nedeniyle cinsiyetleri değişti
        Prof. Dr. Yavuz'dan sivrisineklerden bulaşan virüs uyarısı
        Prof. Dr. Yavuz'dan sivrisineklerden bulaşan virüs uyarısı
        Karabük'te yol çöktü! Demiryolu da ulaşıma kapandı
        Karabük'te yol çöktü! Demiryolu da ulaşıma kapandı
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        İstasyon dışında da market açacak
        İstasyon dışında da market açacak
        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne?
        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne?
        Mavi kriz!
        Mavi kriz!
        "Üzerine bıçakla adımın baş harfini çizdim"
        "Üzerine bıçakla adımın baş harfini çizdim"
        Galatasaray, Guela Doue transferini bitirdi!
        Galatasaray, Guela Doue transferini bitirdi!
        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        Yüzde 90'ı tamamlandı! İstanbul'un tarihini değiştirecek
        Yüzde 90'ı tamamlandı! İstanbul'un tarihini değiştirecek
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U