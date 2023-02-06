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AK Parti Sözcüsü Çelik: Vatandaşlarımız enkaza müdahale etmemeli

Adana'da açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Vatandaşlarımız enkaza kendileri müdahale etmesinler Vatandaşlarımız mutlaka uzman ekiplerin yönlendirmesiyle hareket etsinler" diye konuştu

AK Parti Sözcüsü Çelik: Vatandaşlarımız enkaza müdahale etmemeli
HABERTURK.COM

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu:

Oteller, spor salonları, camiler açılmıştır.Yemek ihtiyaçları konusunda tek tek yıkılan binalarımızın olduğu yerleri geziyoruz. Eksik olduğu anda yerine getirecek kapasitelerimiz hazır. En önemlisi uzman ekiplere yardımcı olmak. Onların çalışmasına müdahale etmemek gerekiyor. Canlarımızı oralardan çıkarmaya çalışıyorlar. Zaman zaman 'şuraya araç girseydi, vinç gelseydi diye talepler oluyor. Bütün imkanlarımız var; ama burada uzman ekipler ne derlerse öyle oluyor. Vatandaşlarımız enkaza kendileri müdahale etmesinler Vatandaşlarımız mutlaka uzman ekiplerin yönlendirmesiyle hareket etsinler.

"EKİPLERİN CEP TELEFONLARI MEŞGUL EDİLMEMELİ"

Altyapımız hazır. Devletimiz güçlüdür. Bütün dualarımız enkaz altındaki vatandaşlarımızın çıkarılması içindir. Can kayıplarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Cumhur İttifakı olarak sahadayız. Hem AK Parti hem MHP'li milletvekillerimizi, MKYK ve MYK üyelerimizi gerekli bölgelere gönderdik. İller paylaşılmış durumda. Büyük bir imtihanla karşı karşıyayız.Bu imtihanı hep beraber aşmaya çalışacağız. Enkazın etrafında kendi canlarını, sevdiklerini bekleyen vatandaşlarımız haklıdırlar. Onların üzüntülerini, kaygılarını hiçbir şeyle ölçmek mümkün değil. Bu enkazların kaldırılması vakit alıyor ve titizlikle yürütülüyor, aşağıdaki canlara zarar verilmemesi için. Çok fazla kalabalık olunca içeriyi dinlemede problem yaşanıyor. Şu anda arama kurtarma ekiplerinin cep telefonlarını çok meşgul etmemek, trafik sıkışıklığı ortaya çıkarmamak gerekiyor. O bölgelere yapılacak müdahalelerde sıkıntılar yaşanıyor. Vatandaşımız sağolsun başka illerden kalkmış gelmiş genç, esnaf, erkek ve kadın kardeşlerimizi gördük. Hepsine müteşekkiriz. Ama hiç kimse kendi başına enkaza müdahale etmesinler. Whatsapp'tan doğrudan AFAD ve valiliklere bildirilebilir. Adana'da da enkaza müdahale anlamında bir eksiğimiz yoktur. Evlerde vatandaşlarımızın kalması için her türlü imkan sağlanmıştır. Allah milletimizi, memleketimizi korusun, inşallah bu imtihanı da hep birlikte aşacağız.

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