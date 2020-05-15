AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşlara hizmet götüren Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti.
Çelik şu ifadeleri kullandı:
Bu vefakarlığa saldıran eşkiyalar #Adanalılar’ın gözünde asla “ADANALI OLAMAZLAR.”
Bütün #Adanalıları milletimize canla başla hizmet götüren, ihtiyacı olan aileleri yalnız bırakmayan ve büyüklerimizin her an yanında olan #VefaSosyalDestekGrupları’na sahip çıkmaya davet ediyorum
— Ömer Çelik (@omerrcelik) May 15, 2020
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