AK Parti Sözcüsü Çelik:

AA

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sosyal medyada yaşlılara saygısızlık yapıldığını belirtti.

Yaşlılara hürmetle, saygıyla ve özenle yaklaşılması gerektiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Bazı saygısızlar, yaşlılarımız için aldığımız tedbirleri incitici davranışlara dönüştürüyor. Yaşlılarımıza sanki virüs taşıyıcısıymış gibi cahilce ve saygısızca davranışlar sergiliyorlar. Alınan tedbirlerin hepsi yüksek risk grubunda olduğu için yaşlılarımızı koruma amaçlıdır.

Hürmetle, saygıyla ve özenle yaklaşmalıyız yaşlılarımıza. Hayatımızın tecrübe ve şefkat sütunlarıdır onlar. Ailelerimizin abideleridir hepsi. Yaşlılarımızı korumak hayata hürmetin bir gereğidir. Yaşlılara saygı, hayata saygıdır. Allah hepsine sağlıklı ömürler nasip etsin."