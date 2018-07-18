AK Parti sözcüsü Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu açıklaması

Mahir Ünal, partisinin İstanbul il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğunda bu yana Türkiye'de kurumları ve kurumların meşruiyetini sürekli tartışmalı hale getirmeye çalıştığını anlattı.

Mahir Ünal, "Türkiye'de kurumlar ve kişiler üzerinden bir itibarsızlaştırma ve meşruiyet tartışması oluşturmaya devam ediyor. Özellikle geçmişte Cumhurbaşkanımız için kullandığı dili seçmen her defasında onaylamamasına Kemal Kılıçdaroğlu aynı şeyleri yaparak, aynı sonuçları almak istiyor. Einstein, 'aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar almak isteyenler ahmaktır.' diyor. Ama Kemal Kılıçdaroğlu, farklı bir sonuç almak, iktidar olmak, Türkiye'de gerilimi kaldırmak gibi bir amaç taşımıyor." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun nefret dilini, yalanı ve iftirayı devam ettirdiğini ve bunun üzerinden siyaset üretmeye çalıştığını söyleyen Ünal, şöyl edevam etti:

"Kılıçdaroğlu öyle bir çamura batmış durumdaki 15 Temmuz'da tankların arasından kontrollü bir şekilde kaçıp saklanmasından sıvışmasına rağmen Cumhurbaşkanımızı saklanmakla suçlayabiliyor. Kılıçdaroğlu, terörle mücadelede son derece kritik görevler üstlenen Mili Savunma Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza, MİT Başkanımıza dönük kullandığı yalan ve iftiraları kendisine iade ediyoruz. Kendisinin dün ifade ettiği şekliyle asla hakikatle örtüşmemekte. Özellikle Milli Savunma Bakanımız ve MİT Başkanımızla ilgili söylediği ifadeler külliyen yalandır.

Bakanımız ve MİT Başkanımız TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu'na davet edilmemiştir. Kendilerine gönderilen soruları cevaplandırarak komisyona teslim etmişlerdir. Savunma Bakanımız 19 Temmuz 2016'da Genelkurmay Karargahı'nda cumhuriyet savcılarının sorularını cevaplandırmış. Yine 29 Mayıs 2017'de TBMM Komisyon başkanlığına soruların cevaplarını vermiştir. Ankara 17 Ağır Ceza Mahkemesi'ne müşteki sıfatıyla ifade vermiştir. Dolayısıyla kimsenin herhangi bir yere kaçtığı ya da herhangi bir şeyden kaçırıldığı söz konusu değildir. Sanıyorum şu anda yaşadığı durumdan ve sıkışıklıktan dolayı aklını kaçırmak üzere olan Kemal Kılıçdaroğlu'dur."

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