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Habertürk TV'de canlı yayına bağlanan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesini değerlendirdi.

Çelik şunları dile getirdi:

İlk defa Amerikan başkanı geleneksel ABD politikasının dışına çıkarak böyle bir tavır aldı. Kuşkusuz hiçbir hukuki dayanağı yok. Tamamen Ermeni lobisine verilmiş sözlerin gereği olarak ortaya çıkmış mesele. Soykırım meselesi ciddi meseledir. Türkiye'de 1915'de yaşananların soykırım olarak kesinlikle tamamlanamayacağına dair yaklaşık 60 ABD tarihçisinin Amerikan Kongresi'ne yazdığı mektup vardı. Hiçbir hukukçunun, tarihçinin söylemediğini ABD Başkanı söylemiş oldu. Bu oradaki fanatik Ermeni çıkarlarına hizmet eden bir karar. Karşılıklı olarak bu arşivler açılsın, herkes değerlendirsin, karşılıklı güven arttırıcı önlemler için Ermenistan ve Türkiye adım atacaktı. Ama Ermenistan Anayasa Mahkemesi o normalleşme adımını iptal etmişti. Karabağ savaşından sonra 6'lı bir mekanizma kurulacaktı. Türkiye ve Azerbaycan tarafı karşılıklı olarak Ermenistan bu saldırgan tutumundan vazgeçerse bu mekanizmaya dahil edilecekti. Kapıların açılması söz konusuydu.

"BIDEN ERMENİ TEZLERİNİ KOPYALA YAPIŞTIR YAPTI"

Biden'ın aldığı karar normalleşmeyi engellemeye çalışan bir netice olarak ortaya çıktı. ABD ile aramızda PKK/PYD ve FETÖ meselesine kadar, S-400, F-35 gibi alanlar var. Maalesef çok radikal bir şekilde bu negatif ajandayı maksimalist yaklaşımla arttıran bir karar aldı. Dolayısıyla bu ilişkiler açısından çarpıcı sonuçlar doğuracaktır. Biden'ın açıklamasında 1,5 milyon rakamının zikredilmesi zaten Ermeni tezlerinin kes, yapıştır, kopyala olmuştur. Bu ne Amerika, ne Türkiye'nin ne de müttefiklik ilişkilerine yarayan; esasında Ermenistan'ın aleyhine bir karar bu. Doğal olarak Türkiye tepkisini vermiştir. Geçmişte bu tip kararlarla ilgili yapılan hukuki çalışmalarda, tamamen siyasi sebeple yapılmış açıklamalar ifade etmiştir. Aynı şekilde tarihsel dayanağı yok, hukuki bir dayanağı yok. 6'lı platformun kurulacak olması çok önemlidir. Maalesef yanlış bir karardır