AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuşuyor

AK Parti Sözcüsü Çelik'in konuşmalarından öne çıkanlar şöyle

Tahıl koridoru anlaşması Ukrayna-Rusya savaşı başladıktan beri dünyanın gıda kriziyle karşı karşıya kalmaması için atılmış en önemli anlaşmadır. Milli Savunma Bakanlığımızın koordinasyonluğunda bu süreç takip edilmektedir. 1 milyon ton tahıl dünya pazarlarına ulaştı.

Yunanistan'la Türkiye arasındaki meseleler sahada değil masada çözülebilir. Masadan kaçan taraf Yunanistan'dır. Türkiye büyük bir diplomasi devletidir. Bu mesele radar kilitlemesiyle çözülecek bir meseledir. Diplomasinin imkan ve kabiliyetleriyle çözülecek meseledir. Türk devlet geleneğinin çözüm kapasitesi yüksektir. Sahadaki bu hareketlerinin tehlikeli sonuçları olabilecektir.

Bir başka müttefikimiz Fransa'nın Cumhurbaşkanı Macron'un neredeyse tüm dış politikasını Türkiye ve Erdoğan karşıtlığını ibretle izliyoruz. Fransa'nın özür dilemesi, yüzleşmesi gereken sömürge problemlerini konuşmak üzere Türkiye karşıtlığı üzerinden örtbas etmesini kınıyoruz.

Türkiye'ye sözleri siyasi açıdan ahlaki değildir. Toplantılardaki Macron'un tavrıyla dışarıdaki Macron'un tavrı arasında birbirine 180 derece zıt bir tutum var. Halbuki Fransa ile beraber mücadele edeceğimiz birçok meydan okuma vardır. Afrika'ya kadar gidip enerjisini Türkiye karşıtlığına oturtmasını sağlıklı yaklaşım değildir.

Defalarca söylemişizdir, Cumhurbaşkanımız ziyaret yapınca manşet atıyorlar, Fransa'ya karşıdır. Afrika'daki varlığımız Afrika'dan yana olmakla tanımlanabilecek tutumdur.

İki tane arkeolojik keşif söz konusu oldu. Moğolistan Arkeoloji Enstitüsü tarihi Ötüken'in yer aldığı bölgede 2. Göktürk Devleti'nin kurucusu Kutluk İlteriş Kağan'a ait bir anıt kompleksi bulundu. Bunda emeği geçenlerin hepsine teşekkür ediyoruz.

Orhon Yazıtları, Bilge Tonyukuk Yazıtları'ndan sonra en önemli keşiflerinden bir tanesidir.

SORULAR VE YANITLAR

Bu demokrasi karşıtlığı meselesi eskiden kendisini net gösteriyordu. Yassıada zihniyeti siyaseti aşağılayarak kendisini ifade ediyordu. Son zamanlarda bol bol demokrasi, hukuk söylemi kullanıyor. 'Türkiye'ye demokrasi, özgürlük getireceğiz' deniyor. Sonra bunun altyazısına bakıyorsunuz, kendisini ele veriyor. Türkiye'nin en büyük siyasi partisine, 21 yaşına girmiş, bu kadar zamandır iktidarda olan AK Parti'ye örgüt muamelesi yapacağız demek dünyanın en faşizan yaklaşımdır. Bu bir kişinin zihniyeti değil. Başka zamanlarda 'Türkiye'nin önünü böyle açacağız' diyorlar. Hem savcı hem hakim olup ne hüküm vereceğini söylüyorlar. Yassıada zihniyetiyle yarışmak üzere kodlanmış bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bunlar PKK, DEAŞ, FETÖ'ye söylemedikleri sözü AK Parti'ye söylüyorlar.

Bunu siyaset, milletvekilliği adına yapıyor. Partimiz hukuki süreci başlattı. Gece gündüz demokrasi dedikleri halde susanların da durumu trajiktir. Utanmadan şöyle yargılayacağız, böyle asacağız, keseceğiz diyerek yargısız infaz yapmak istiyorlar. 21. yaşını kutlamış olan bir siyasi partiye bu sözü söylemek başlı başına faşizan ve antidemokratik bir yaklaşımdır. Bu tüm siyaset kurumunu hedef alan zihniyettir.

Kendi kafasındaki tarihin gördüğü en acı, utanç verici diktotaryayı kurana kadar bütün demokratik güçleri tasfiye eder. Desene sokaklara iniyorum, siyasi tezlerimi anlatacağım, vatandaşı ikna edeceğim. Siyasi olarak bu rekabeti ortaya koyacağım. Siyasi rekabeti ortaya koyamayanlar böyle örgüt diliyle konuşurlar.

Önceden kolaydı. Faşist zihniyet faşist bir duruş sergiliyordu. Şimdi daha sinsi, tehlikeli bir yaklaşımla karşı karşıyayız. Antidemokratik güçlerle siyasi ve hukuk temelinde mücadeleye devam edeceğiz.

Bahsettiğiniz milletvekilinin söylediklerinin hepsi yanlış çıktı. Biz bir kişiyi çağırmışız, kalkmış Bolu'dan gelmiş falan filan. Bu arkadaş fazla dizi seyrediyor. Söylediklerinin gerçeklikle ilişkisi yok. Olsa da söyleriz. Bütün işlerimiz şeffaf ve hukuk içerisinde. Daha önce de üç-dört konu gündeme getirildi. Hepsinin boş olduğu ortaya çıktı.