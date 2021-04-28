İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu görüşlere yer verdi:
— Ömer Çelik (@omerrcelik) April 28, 2021
Bugün İyi Parti Genel Başkanı Sn Akşener’in düzenlediği grup toplantısında, Sn Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı ifadeleri kınıyoruz. Sn Cumhurbaşkanımız hakkında siyasi muhalefet kavramıyla asla bağdaşmayacak şekilde çirkin ifadeler kullanılması siyasi ahlakla bağdaşmaz.
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