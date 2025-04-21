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        Haberler Gündem AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MKYK toplantısı sonrası açıklamalar

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        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 18:05 Güncelleme: 21.04.2025 - 18:14
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        Ömer Çelik'ten açıklamalar
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        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MKYK toplantısı sonrası açıklamalar.

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        Çelik'in açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

        Papa'nın Gazze mesajı son derece hakkaniyetli mesajdı. Bir kere daha Vatikan devletine, ailesine, katolik alemine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Sırrı Süreyya Önder değerli arkadaşımız. Hem sanatçı, hem siyasetçi. Geçirdiği rahatsızlıktan dolayı son derece üzgünüz. Alanının en iyisi olan doktor arkadaşlarımız rahatsızlığıyla ilgili müdahaleyi yaptılar. Süreç hassasiyetle yürütülüyor. Kendisiyle felsefe, sanat, siyaset konusunda uzun yıllar sohbetlerimizin olduğu bir arkadaşımız. Onun rahatsızlığı aslında dokunduğu insanları, çevrelerin, bir şekilde mağdur olmuş insanlara dokunmasının Türkiye'de toplumsal birliğimizin, kardeşliğimizin güçlenmesi bakımından yapmaya çalıştıklarının herkeste parça parça yer ettiğini gösterdi. Türkiye'nin farklı kesimlerinden ortaya konulan sahiplenmeyi gösterdiler. Özellikle hastanenin karşısına yazılan yazılarda, onu ziyaret edenlerin ifade ettiği mesajlarda da Türkiye'nin terörsüz Türkiye'ye ulaşması bakımından ortaya koyduğu kıymetli yaklaşımın nasıl takdir edildiği görülmüş oldu. Kendisine, arkadaşımıza, dostumuza acil şifalar diliyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinin devam ettiği son zamanlarda Meclis çalışmaları bittiğince mesajlaşır, buluşurduk. Gece yarısına kadar sohbetler olurdu. Sağlık durumu gündeme gelirdi. Dua ediyoruz. Muhterem annesine, kızı Ceren'e kardeşlerine ve sevenlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hastanede hastane dışında ortak dostumuz olan doktor arkadaşlarımızın ne kadar yakından ilgilendiğini görüyoruz. Orada her kademeden sağlık personeline teşekkürlerimizi sunuyoruz.

        Bu vesile ile kötü, çirkin tartışmalar oldu, hepimizi üzdü. İyi şeyleri, kardeşliği, doğru sözleri öne çıkarmamız lazım. Doğru sözleri büyütmek lazım. Kem söz söyleyenleri kendileriyle başbaşa bırakmak lazım. Rahatsızlığında da görüldü ki, hemen hemen toplumun bütün kesimleri esasında terörsüz Türkiye sürecinin de sembol isimlerinden biri olduğu için bu sürecin başarıya ulaşması için büyük bir gayret ve arzu içinde. Geçmişte bazı uygulamalar sebebiyle Kürt vatandaşlarımızın üzerindeki ret, inkar ve asimilasyon politikalarını hükümetlerimiz döneminde demokratik reformlara imza atarak kaldırdık. Çok riskli, karanlık zamanlarda tehditlere, siyasi suikast tehditlerine rağmen bu yol Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yüründü. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve sayın Bahçeli'nin tarihi çağrısı ile yepyeni bir dönem açılmış durumda. Önümüzde toplumsal birliğimizi derinleştirmenin, demokrasinin ölçeğini büyütmenin, bölgemizdeki, yakın çevremizdeki komşularımızla daha çok dayanışmanın gerekliliği ortada. Birtakım felaket senaryoları odaklarını görüyoruz. Türkmenler, Araplar, Sünniler, Şiiler, Aleviler, Ezidiler hangisi olursa olsun bütün etnik ve mezhep gruplarına dönük olarak kardeşlik yaklaşımını ortaya koymak için özellikle Sünni-Şii üzerinden, Türk-Kürt üzerinden fitne çıkarmak isteyen odaklarını görüyoruz. Terörsüz Türkiye hedefi vatandaşlarımızın faydasına olacak, geleceğimizin terör yoluyla esir alınmasına karşı, geleceğimiz üzerine ipotekler oluşturmasına karşı Türkiye'nin terör meselesinden kurtulmuş olarak ilerlemesi gerektiğinin açık ifadesidir. Bu şekilde bakacağız meseleye.

        Ayrıntılar geliyor...

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        #Ömer Çelik
        #AK PARTİ MKYK
        #haberler
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