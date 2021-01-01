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HaberlerGündemPolitikaAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ayasofya tepkisi
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bu millete ait her şeyle kavgaları var

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada "Ayasofya 2020'nin taçlı yıldızıdır" nitelemesinde bulundu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da, "Ayasofya'nın açılışını '2020'nin felaketleri' ve 'hatırlamak istemediğimiz' olayları arasında sayan bir zihniyet, hangi topraklara ait olabilir?" ifadesini kullandı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ayasofya tepkisi
AK Parti'den Ayasofya tepkisi
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"AYASOFYA 2020'NİN TAÇLI YILDIZIDIR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada "Ayasofya 2020'nin taçlı yıldızıdır" nitelemesinde bulundu. Çelik mesajında şu ifadelere yer verdi:

Ayasofya Camii’nin açılmasından ve milletimizin sevinmesinden rahatsız olanların bu millete ait herşeyle kavgası var. Millete ait olan “Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir” ilkesini de sevmiyorlar. Ayasofya 2020 yılının taçlı yıldızıdır." Cumhurbaşkanımıza bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz.

Öte yandan TBMM Başkanı Şentop'tan Sözcü gazetesine Ayasofya tepkisi geldi...

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Sözcü gazetesinin, "2020'de hatırlanmak istenmeyen, felaket ve gözyaşı" olarak nitelendirilen olayların arasına Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılmasını da eklemesine tepki gösterdi.

"HANGİ TOPRAKLARA AİT OLABİLİR?"

Meclis Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Ayasofya'nın açılışını '2020'nin felaketleri' ve 'hatırlamak istemediğimiz' olayları arasında sayan bir zihniyet, hangi topraklara ait olabilir?" ifadesini kullandı.

BİR TEPKİ DE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN

Ayasofya-i Kebir Camii'nde cuma namazının çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sözcü gazetesinin "2020'de hatırlanmak istenmeyen, felaket ve gözyaşı" olarak nitelediği olaylar arasına Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılmasını eklemesine ilişkin, "Ben Sözcü gazetesini okumuyorum. Kimse de buna para verip almasın. Ayasofya 2020'nin adeta taçlı yıldızıdır." dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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