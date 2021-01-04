AA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanmasına ilişkin, "Rektör olarak atanan hocamızın siyasi kimliği üzerinden bir tartışma yürütülüyor. Geçmişteki bir Boğaziçi Üniversitesi rektörünün ANAP'a danışmanlık yaptığı biliniyor. Geçmişteki Boğaziçi Üniversitesi rektörünün o zamanki SHP adıyla bilinen partiye yakınlığıyla biliniyor. Bir insanın siyasi kimliği olması suç değildir." dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP'li bazı milletvekillerinin, öğrenciler tarafından Boğaziçi Üniversitesinde yapılan eyleme katılıp "örgütlü dayanışma" çağrısı yapmasına yönelik soru üzerine Çelik, "Hocamızın siyasi kimliğine vurgu yapanlar, aslında kendi siyasi fanatizmlerini örtbas etmeye çalışıyorlar. Boğaziçi Üniversitesini, akademisyenlerini, öğrencilerini kendi siyasi faaliyetlerinin, fanatizmlerinin bir lojistik unsuru haline getirmeye çalışıyorlar. Bu son derece yanlış bir şey." değerlendirmesini yaptı.​​​​​​​

CANAN KAFTANCIOĞLU'NDAN PAYLAŞIM

Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından "Boğaziçi Üniversitesi ve destek veren diğer üniversite öğrencilerine bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum her şeyden önce. Örgütlü dayanışmayla; üniversitelere intihal ya da kayyumla değil zekayla girilebileceğini bir kez daha gösterdikleri için.." açıklamasında bulundu.