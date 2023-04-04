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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsveç açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsveç'in de terörle mücadele konusunda gerekli düzenlemeleri hayata geçirmesi ve taahhütlerini yerine getirmesi halinde aynı ilkesel süreç işleyecektir. Terörle mücadele için atılacak adımlar net ve somut olmalıdır" ifadelerini kullandı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsveç açıklaması
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HABERTURK.COM

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya platformu Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İsveç'in de terörle mücadele konusunda gerekli düzenlemeleri hayata geçirmesi ve taahhütlerini yerine getirmesi halinde aynı ilkesel süreç işleyecektir. Terörle mücadele için atılacak adımlar net ve somut olmalıdır." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in değerlendirmeleri şöyle:

Finlandiya’yı NATO’ya üyeliği sebebiyle tebrik ediyoruz. Finlandiya'nın NATO’ya katılımı sürecinde Türkiye’nin izlediği yöntem, savunma anlaşmasının kurucu değerlerini esas almıştır. Türkiye demokratik değerlere dayanan savunma prensiplerine vurgu yapmıştır.,

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi, Türkiye'nin NATO'ya bazı yeni üyelik taleplerine onay vermesi, bu ülkelerin terörle mücadele konusunda yeterli tedbirleri almalarını gerektirmektedir. NATO’nun genişlemesinin ilkeler temelinde olması esastır.

Bir savunma örgütü olan NATO’ya üye olacak ülkelerin terör konusundaki tutumlarının net ve somut olması gerekir. Nitekim Finlandiya'nın gerekli tedbirleri alması neticesinde Türkiye bu ülkenin NATO üyeliğine onay vermiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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